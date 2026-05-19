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19 de mayo de 2026 - 19:06
Jujuy.

Comenzó el juicio por Rubén Oviedo: "Necesitamos justicia, Aredes lo condenó a 9 meses de tortura"

Este martes iniciaron las audiencias por la muerte del jujeño Rubén “Pocho” Oviedo, atropellado en 2019 cuando iba a una clase de tango.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
MARCHA POCHO OVIEDO

El inicio del juicio por la muerte de Rubén “Pocho” Oviedo comenzó este martes 19 de mayo con una serie de audiencias que continuarán la próxima semana y tendrían sentencia el próximo 2 de junio. Patricia Oviedo, hijo de la víctima, declaró como familiar directo y remarcó "el impacto que el caso tuvo a nivel familiar y social".

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El inicio de las audiencias

Patricia Oviedo explicó que durante la primera jornada declararon varios testigos y que también tuvo que responder preguntas del tribunal y del abogado de la otra parte.

Sobre la participación de los testigos, indicó que hubo declaraciones de ambas partes y que cada uno dio su versión de los hechos. “Yo no entré cuando sucedió esto, yo entré al final”, expresó.

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El recuerdo de Rubén “Pocho” Oviedo

La hija de la víctima reconoció que la audiencia volvió a remover el dolor por la pérdida de su padre. Contó que Rubén, aunque estaba jubilado, seguía trabajando y mantenía una vida activa, especialmente vinculada al tango.

Fue difícil remover todo otra vez, todo lo que implicó esta pérdida a nivel familiar, a nivel social. Fue difícil remover todo otra vez, todo lo que implicó esta pérdida a nivel familiar, a nivel social.

También recordó que su padre participaba en actividades culturales y que había formado una escuelita de tango para acercar a nuevas generaciones a esa disciplina. En el plano familiar, destacó "el vínculo que tenía con sus nietos y el acompañamiento cotidiano que les brindaba".

Pedido de justicia

Patricia Oviedo sostuvo que su padre era una "persona sana, activa y con buena condición física", pero que las lesiones sufridas tras el impacto derivaron en una larga internación.

En ese sentido, describió que Rubén “se cuidaba mucho, hacía gimnasia, comía bien”, y señaló que esa misma vitalidad hizo que su cuerpo resistiera durante meses una agonía muy dura.

"Estamos pidiendo que se haga justicia como familia. Los amigos, todos necesitamos justicia para cerrar este duelo y que mi papá pueda descansar en paz", manifestó Patricia quien luego, cerró con una dura frase:

Aredes lo condenó a 9 meses de tortura dentro de una clínica. Lo que estamos pidiendo es que haga justicia Aredes lo condenó a 9 meses de tortura dentro de una clínica. Lo que estamos pidiendo es que haga justicia

Caso Ruben Oviedo.jpg

Detalles del caso

Según la requisitoria fiscal, el hecho ocurrió el 13 de abril de 2019. Mauro Luciano Aredes manejaba una motocicleta acompañado por otra persona y, en la esquina de avenida Córdoba y el ingreso al Hospital Materno Infantil, cruzó un semáforo en rojo y atropelló a Rubén Oviedo.

La víctima caminaba hacia el Parque San Martín para participar en una clase de tango.

Tras el impacto, el conductor intentó escapar del lugar, pero fue retenido por transeúntes hasta la llegada del personal policial. Seis horas después del siniestro, se le realizó un control de alcoholemia que arrojó 0,25 gramos de alcohol por litro de sangre.

Nueve meses internado

Rubén Oviedo fue diagnosticado con traumatismo encéfalo craneal grave y fractura expuesta. Por esas lesiones permaneció internado en terapia intensiva durante nueve meses. Finalmente, Oviedo falleció en enero de 2020.

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