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19 de mayo de 2026 - 13:15
Jujuy.

Piden una ley provincial para dar obra social y jubilación a los bomberos voluntarios

En Jujuy hay 14 asociaciones de bomberos voluntarios y alrededor de 600 integrantes entre hombres y mujeres que trabajan ad honorem, sin obra social.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Bomberos voluntarios buscan acceder a beneficios sociales en Jujuy

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Bomberos voluntarios buscan acceder a beneficios sociales en Jujuy

La Federación de Bomberos Voluntarios de Jujuy solicitó el tratamiento de una ley provincial que regule la actividad en la provincia, en el marco de una reunión mantenida con la Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura. El pedido busca avanzar en un marco normativo que reconozca la tarea que realizan los bomberos voluntarios y permita acceder a beneficios sociales.

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Una ley provincial de bomberos voluntarios podría permitir que los hombres y mujeres que prestan servicio ad honorem en Jujuy accedan a beneficios como obra social, pensión, jubilación o planes de vivienda. Ese fue uno de los principales planteos realizados por la Federación de Bomberos Voluntarios de Jujuy durante una reunión con la Comisión de Asuntos Sociales.

Jorge Eduardo Muñoz, presidente de la Federación, explicó que el sector viene solicitando desde hace años una normativa provincial que regule la actividad y reconozca formalmente el trabajo que realizan en favor de la comunidad. “El bombero voluntario trabaja ad honorem en toda la provincia de Jujuy desde hace muchos años”, señaló.

"El bombero voluntario trabaja ad honorem en toda la provincia de Jujuy desde hace muchos años” "El bombero voluntario trabaja ad honorem en toda la provincia de Jujuy desde hace muchos años”

Una ley para reconocer el trabajo voluntario

Muñoz sostuvo que el pedido apunta a crear una Ley Provincial de Bomberos Voluntarios, luego de que el año pasado se lograra la adhesión a la Ley Nacional N° 25.054, que reconoce al bombero voluntario como servidor público.

Hoy nos reunimos con la Comisión de Asuntos Sociales para presentar y solicitar que se trate la Ley Provincial de Bomberos Voluntarios, que viene a regular toda la actividad de bomberos en la provincia de Jujuy”, indicó.

El referente remarcó que se trata de un reclamo sostenido en el tiempo. “Desde 2010 personalmente vengo pidiendo y venimos pidiendo lo que es la ley provincial de bomberos voluntarios”, agregó.

Obra social, pensión y vivienda

Uno de los ejes centrales del pedido es que los bomberos voluntarios puedan contar con algún tipo de cobertura o beneficio social, especialmente teniendo en cuenta que muchos prestan servicio sin remuneración y además tienen sus propios trabajos.

Muchos de ellos no tienen obra social. Yo creo que les podría corresponder, como hay en otras provincias, cumplido su tiempo de trabajo de 25 años, una pensión o jubilación, algún plan de viviendas”, explicó Muñoz.

El presidente de la Federación sostuvo que la intención es devolver algo a quienes están disponibles para asistir a la comunidad ante emergencias, incendios, rescates y distintas situaciones de riesgo.

El bombero voluntario es una persona que trabaja en favor de la comunidad y lo que nosotros tratamos es brindarle algo, devolverle algo por lo menos de lo que ellos hacen”, expresó.

“El bombero voluntario es una persona que trabaja en favor de la comunidad" “El bombero voluntario es una persona que trabaja en favor de la comunidad"

BOMBEROS VOLUNTARIOS (1)

Cuántos bomberos voluntarios hay en Jujuy

Actualmente, la provincia cuenta con 14 asociaciones de bomberos voluntarios, distribuidas desde Abra Pampa hasta Libertador General San Martín.

Según detalló Muñoz, son aproximadamente 600 bomberos voluntarios, entre hombres y mujeres, los que cumplen funciones en distintos puntos de Jujuy.

Hoy tenemos 14 asociaciones de bomberos que vienen desde Abra Pampa hasta Libertador y aproximadamente son, entre femeninos y masculinos, 600 bomberos en la provincia”, precisó.

Qué respuesta recibieron

Tras la reunión con la Comisión de Asuntos Sociales, Muñoz indicó que hubo una buena recepción al planteo y que continuarán los encuentros para avanzar en el tratamiento del tema.

Nos vamos a seguir reuniendo para poder concretar y ver cómo se puede realizar esta ley”, explicó.

La Federación mantiene la expectativa de que el proyecto pueda avanzar y convertirse en una herramienta concreta para ordenar la actividad y mejorar las condiciones de quienes integran los cuerpos de bomberos voluntarios en Jujuy.

BOMBEROS VOLUNTARIOS (3)

“El bombero voluntario es una persona que trabaja en favor de la comunidad y lo que nosotros tratamos es brindarle algo, devolverle algo por lo menos de lo que ellos hacen” “El bombero voluntario es una persona que trabaja en favor de la comunidad y lo que nosotros tratamos es brindarle algo, devolverle algo por lo menos de lo que ellos hacen”

  • La Federación de Bomberos Voluntarios de Jujuy pidió a la Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura que trate una ley provincial para regular la actividad
  • Tras la adhesión a la Ley Nacional N° 25.054 el año pasado, ahora se busca una norma específica para Jujuy:
  • En la provincia hay 14 asociaciones y unos 600 bomberos voluntarios; el sector reclama beneficios sociales como obra social, pensión/jubilación o planes de vivienda, dado que trabajan ad honorem y muchos no tienen cobertura (Federación de Bomberos Voluntarios de Jujuy).

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