Vocación y servicio: llaman a hombres y mujeres a integrar Bomberos Voluntarios San Florián

La Asociación Civil de Bomberos Voluntarios San Florián , del barrio Sargento Cabral (San Salvador de Jujuy), abrió las inscripciones 2025 para integrar su cuartel. La institución convoca a hombres y mujeres de toda la provincia con vocación solidaria y disposición para capacitarse.

“Integrar el cuartel es un acto loable de valor y entrega” , remarcan desde la entidad. El objetivo central es claro: salvar vidas y asistir a la comunidad ante emergencias.

El servicio bomberil requiere formación específica , trabajo en equipo y entrenamiento constante. Las y los aspirantes atraviesan un proceso de capacitación antes de quedar habilitados para intervenir en salidas, con protocolos de seguridad y acompañamiento profesional.

Para iniciar el trámite de postulación, la Asociación informa que se debe presentar la siguiente documentación :

Fotocopia del DNI

Certificado de residencia

Carnet sanitario

Apto médico

Planilla prontuarial 08/19

Carpeta colgante

Dónde consultar y cómo anotarte

Las personas interesadas pueden solicitar más información y coordinar la entrega de documentación a los siguientes teléfonos de contacto: 3884616754 y 3883442266. Desde el cuartel recomiendan comunicarse por WhatsApp o llamada para conocer fechas, horarios y pasos del proceso.

Por qué sumarte

Ser Bombero Voluntario/a es comprometerse con el barrio y la provincia, aprender habilidades útiles para la vida cotidiana y formar parte de una red de respuesta ante incendios, rescates y emergencias. Además, es una experiencia de crecimiento personal que fortalece valores como la solidaridad, la disciplina y el respeto.

Un cuartel que crece con su comunidad

San Florián sostiene que cada incorporación permite ampliar la cobertura y reducir tiempos de respuesta. Por eso la convocatoria apunta a personas responsables, empáticas y dispuestas a capacitarse, sin distinción de género.