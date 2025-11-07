viernes 07 de noviembre de 2025

7 de noviembre de 2025 - 16:44
Inscripciones.

Vocación y servicio: llaman a hombres y mujeres a integrar Bomberos Voluntarios San Florián

El cuartel de bomberos San Florián de Sargento Cabral abre su lista 2025 de aspirantes. Aquí los requisitos y la documentación necesario para ser parte.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Convocan a sumarse a la lista de Bomberos Voluntarios

Bomberos voluntarios

La Asociación Civil de Bomberos Voluntarios San Florián, del barrio Sargento Cabral (San Salvador de Jujuy), abrió las inscripciones 2025 para integrar su cuartel. La institución convoca a hombres y mujeres de toda la provincia con vocación solidaria y disposición para capacitarse.

“Integrar el cuartel es un acto loable de valor y entrega”, remarcan desde la entidad. El objetivo central es claro: salvar vidas y asistir a la comunidad ante emergencias.

Qué implica ser voluntario/a

El servicio bomberil requiere formación específica, trabajo en equipo y entrenamiento constante. Las y los aspirantes atraviesan un proceso de capacitación antes de quedar habilitados para intervenir en salidas, con protocolos de seguridad y acompañamiento profesional.

Inscripciones abiertas 2025: requisitos

Para iniciar el trámite de postulación, la Asociación informa que se debe presentar la siguiente documentación:

  • Fotocopia del DNI

  • Certificado de residencia

  • Carnet sanitario

  • Apto médico

  • Planilla prontuarial 08/19

  • Carpeta colgante

Dónde consultar y cómo anotarte

Las personas interesadas pueden solicitar más información y coordinar la entrega de documentación a los siguientes teléfonos de contacto: 3884616754 y 3883442266. Desde el cuartel recomiendan comunicarse por WhatsApp o llamada para conocer fechas, horarios y pasos del proceso.

Por qué sumarte

Ser Bombero Voluntario/a es comprometerse con el barrio y la provincia, aprender habilidades útiles para la vida cotidiana y formar parte de una red de respuesta ante incendios, rescates y emergencias. Además, es una experiencia de crecimiento personal que fortalece valores como la solidaridad, la disciplina y el respeto.

Un cuartel que crece con su comunidad

San Florián sostiene que cada incorporación permite ampliar la cobertura y reducir tiempos de respuesta. Por eso la convocatoria apunta a personas responsables, empáticas y dispuestas a capacitarse, sin distinción de género.

