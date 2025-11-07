Vocación y servicio: llaman a hombres y mujeres a integrar Bomberos Voluntarios San Florián

Convocan a sumarse a la lista de Bomberos Voluntarios
Bomberos voluntarios
La Asociación Civil de Bomberos Voluntarios San Florián, del barrio Sargento Cabral (San Salvador de Jujuy), abrió las inscripciones 2025 para integrar su cuartel. La institución convoca a hombres y mujeres de toda la provincia con vocación solidaria y disposición para capacitarse.
“Integrar el cuartel es un acto loable de valor y entrega”, remarcan desde la entidad. El objetivo central es claro: salvar vidas y asistir a la comunidad ante emergencias.
Qué implica ser voluntario/a
El servicio bomberil requiere formación específica, trabajo en equipo y entrenamiento constante. Las y los aspirantes atraviesan un proceso de capacitación antes de quedar habilitados para intervenir en salidas, con protocolos de seguridad y acompañamiento profesional.
Inscripciones abiertas 2025: requisitos
Para iniciar el trámite de postulación, la Asociación informa que se debe presentar la siguiente documentación:
Fotocopia del DNI
Certificado de residencia
Carnet sanitario
Apto médico
Planilla prontuarial 08/19
Carpeta colgante
Dónde consultar y cómo anotarte
Las personas interesadas pueden solicitar más información y coordinar la entrega de documentación a los siguientes teléfonos de contacto: 3884616754 y 3883442266. Desde el cuartel recomiendan comunicarse por WhatsApp o llamada para conocer fechas, horarios y pasos del proceso.
Por qué sumarte
Ser Bombero Voluntario/a es comprometerse con el barrio y la provincia, aprender habilidades útiles para la vida cotidiana y formar parte de una red de respuesta ante incendios, rescates y emergencias. Además, es una experiencia de crecimiento personal que fortalece valores como la solidaridad, la disciplina y el respeto.
Un cuartel que crece con su comunidad
San Florián sostiene que cada incorporación permite ampliar la cobertura y reducir tiempos de respuesta. Por eso la convocatoria apunta a personas responsables, empáticas y dispuestas a capacitarse, sin distinción de género.