martes 27 de enero de 2026

27 de enero de 2026 - 11:40
Emergencias.

Anillos atascados en Jujuy: crecen las intervenciones de bomberos voluntarios

El jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Monterrico explicó cómo crecen estas intervenciones en Jujuy y quiénes son los más afectados.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Anillos atascados en Jujuy

Anillos atascados en Jujuy

Los anillos atascados se transformaron en una de las consultas más habituales que reciben los Bomberos Voluntarios en Jujuy. Así lo señaló Ariel Mamani, jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Monterrico, al describir una problemática que se repite en distintos puntos de la provincia. Los casos llegan por derivaciones hospitalarias o por iniciativa propia de los vecinos.

Embed - Los bomberos le quitaron un anillo

Una demanda que crece en la provincia

Según explicó Mamani, años atrás los hospitales solicitaban de manera ocasional la asistencia de los bomberos para retirar anillos atascados. Con el paso del tiempo, la cantidad de pedidos aumentó y la situación se volvió recurrente.

Desde Monterrico, el cuartel recibe consultas tanto de la zona como de otras localidades de Jujuy. La frecuencia de estos casos llevó a que la jefatura y la comisión directiva analizaran la situación y avanzaran en mejoras para responder de forma adecuada.

Cómo trabajaban antes y qué cambió

En las primeras intervenciones, los procedimientos se realizaban con herramientas básicas. Los bomberos utilizaban alicates o limas para desgastar anillos de acero, plata u oro. Si bien el método permitía resolver el problema, requería mayor tiempo y generaba incomodidad en los pacientes.

Ante el crecimiento de la demanda, el cuartel inició una etapa de capacitación y adquisición de equipamiento específico. El objetivo apuntó a optimizar el trabajo y reducir riesgos durante cada intervención.

Quiénes llegan con anillos atascados

Mamani detalló que la mayoría de las personas que llegan al cuartel con este problema son jóvenes. En muchos casos, colocan anillos sin conocer posibles reacciones alérgicas al material. En otros, se trata de anillos prestados entre amigos que ingresan con demasiada presión.

La inflamación aparece de manera rápida y dificulta la extracción manual. Cuando el anillo permanece varias horas en el dedo, el riesgo aumenta y puede afectar la circulación sanguínea.

Errores frecuentes que complican la situación

Desde la experiencia diaria, el jefe de bomberos señaló que uno de los errores más comunes consiste en intentar retirar el anillo por la fuerza. Muchas personas también recurren a videos o tutoriales que circulan en redes sociales.

Estas prácticas suelen provocar mayor inflamación y terminan complicando el trabajo posterior. Por ese motivo, Mamani remarcó la importancia de acudir al hospital ante los primeros síntomas.

La intervención vista desde el cuartel

Durante el procedimiento, el uso de herramientas especializadas genera temor en algunas personas. El ruido del torno y el movimiento del equipo causan impresión, aunque la extracción se realiza de forma controlada y segura.

El personal explica cada paso antes de comenzar y mantiene contacto permanente con la persona asistida. La prioridad se centra en evitar lesiones y preservar la integridad del dedo.

Casos derivados desde el hospital

Gran parte de las intervenciones llegan por derivaciones médicas. En uno de los últimos episodios, una mujer acudió al cuartel tras ser evaluada en el hospital local, donde se detectó una inflamación que impedía retirar el anillo de manera convencional.

Este tipo de derivaciones forma parte del trabajo coordinado entre el sistema de salud y los bomberos voluntarios en la provincia.

Otras intervenciones poco comunes

Además de los anillos atascados, el cuartel de Monterrico recibe pedidos por situaciones poco habituales. Mamani recordó que en al menos tres oportunidades debieron intervenir para extraer anzuelos.

Uno de los casos más llamativos ocurrió cuando retiraron un anzuelo de la cabeza de un joven. La situación no se produjo durante una actividad de pesca, sino dentro de una vivienda, lo que llamó la atención del personal.

