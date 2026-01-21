Tuvo que ir a los bomberos de Monterrico para que le saquen el anillo

Los bomberos tuvieron que sacarle el anillo en Monterrico.

Una intervención habitual, pero necesaria, se registró el sábado 18 de enero por la noche en el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Monterrico , donde el personal asistió a una mujer a la que le sacaron el anillo tras una inflamación en uno de sus dedos.

El episodio ocurrió alrededor de las 21.30 , cuando la vecina se presentó en la base luego de una derivación médica. La hinchazón en el dedo de la mano izquierda impedía retirar el anillo de forma manual, lo que generaba dolor y riesgo de complicaciones.

Este tipo de situaciones se repite con frecuencia y requiere intervención especializada para evitar lesiones mayores.

Una vez en el cuartel, el personal tomó intervención inmediata. Dos de los bomberos realizaron el procedimiento de extracción mediante el uso de un minitorno , herramienta habitual para este tipo de asistencias.

Durante toda la maniobra se aplicó enfriamiento constante sobre el metal para proteger la piel y evitar quemaduras. El trabajo permitió cortar el anillo de manera segura y retirarlo sin provocar daños en el dedo afectado.

La intervención finalizó cerca de las 22.00, momento en el cual la mujer se retiró del cuartel sin presentar otras novedades.

Por qué es riesgoso no sacar un anillo a tiempo

Cuando un dedo se inflama y el anillo queda ajustado, el metal actúa como un elemento de presión que dificulta la circulación sanguínea. Esto puede provocar aumento del dolor, mayor hinchazón y cambios en la coloración del dedo.

Si la situación se prolonga, existe riesgo de entumecimiento y lesiones en los tejidos. Por ese motivo, no se recomienda forzar la extracción en el hogar cuando la inflamación ya se encuentra instalada.

La asistencia de personal capacitado permite resolver el problema de manera controlada y sin poner en riesgo la salud de la persona.

Las extracciones de anillos forman parte de las intervenciones habituales que reciben bomberos y centros de salud. Golpes, reacciones inflamatorias, retención de líquidos o altas temperaturas suelen generar estos cuadros de forma repentina.