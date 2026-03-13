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13 de marzo de 2026 - 09:47
DNI.

El Registro Civil amplía el horario de atención

La atención del Registro Civil será de 14:30 a 19:30 y alcanza a oficinas con turno web y otras por orden de llegada.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Ante la alta demanda el Registro Civil amplían el horario de atención

Ante la alta demanda el Registro Civil amplían el horario de atención

El Registro Civil de Jujuy amplió la atención vespertina para facilitar la realización de trámites de DNI y pasaporte en distintas oficinas de la provincia. El nuevo horario será de 14:30 a 19:30 y está destinado exclusivamente a esos dos trámites.

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La medida alcanza a varias dependencias con diferentes modalidades de atención. En algunos casos será con turno previo por la web y en otros sin turno, según la oficina.

Qué oficinas del Registro Civil atienden y cómo es la modalidad

Las oficinas habilitadas para la atención vespertina son las siguientes:

- Todos los días con turno previo por la web

Casa Central y Nueva Terminal, en San Salvador de Jujuy, y San Pedro.

- Todos los días sin turno previo, por orden de llegada

Calilegua.

- Miércoles con turno previo por la web

El Carmen.

- Martes y jueves con turno previo por la web

Monterrico.

Los turnos deben gestionarse a través de la web oficial tu.jujuy.gob.ar. Los turnos deben gestionarse a través de la web oficial tu.jujuy.gob.ar.

Registro civil Jujuy (1).jpg
La atención del Registro Civil será de 14:30 a 19:30 y alcanza a oficinas con turno web y otras por orden de llegada.

La atención del Registro Civil será de 14:30 a 19:30 y alcanza a oficinas con turno web y otras por orden de llegada.

Qué hay que tener en cuenta para hacer el trámite

Desde el organismo recordaron que los menores de 14 años deben presentar partida de nacimiento actualizada, emitida con hasta un año de antigüedad. Ese documento también puede solicitarse a través de la web oficial.

En cuanto a los medios de pago, se puede abonar con QR, tarjetas bancarias y billeteras virtuales. Para quienes necesiten pagar en efectivo, el agente registral emitirá un link para abonar en Pago Fácil o Rapipago, y luego habrá que regresar para finalizar el trámite.

Cuáles son los nuevos valores

Según detalló Rivas, los nuevos montos fijados por Nación son:

  • Primer ejemplar recién nacido: sin costo
  • DNI común pasa de $7.500 a $10.000
  • DNI express: $18.500 pasó a $26.000
  • Pasaporte regular: $75.000 a $100.000
  • Pasaporte express: $150.000 a $200.000

RENAPER además aclaró que quienes hayan abonado su trámite de DNI o pasaporte antes del 6 de marzo de 2026 no deberán pagar la diferencia con la nueva tarifa.

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