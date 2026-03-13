El Registro Civil amplía el horario de atención

Ante la alta demanda el Registro Civil amplían el horario de atención
El Registro Civil de Jujuy amplió la atención vespertina para facilitar la realización de trámites de DNI y pasaporte en distintas oficinas de la provincia. El nuevo horario será de 14:30 a 19:30 y está destinado exclusivamente a esos dos trámites.
La medida alcanza a varias dependencias con diferentes modalidades de atención. En algunos casos será con turno previo por la web y en otros sin turno, según la oficina.
Qué oficinas del Registro Civil atienden y cómo es la modalidad
Las oficinas habilitadas para la atención vespertina son las siguientes:
- Todos los días con turno previo por la web
Casa Central y Nueva Terminal, en San Salvador de Jujuy, y San Pedro.
- Todos los días sin turno previo, por orden de llegada
Calilegua.
- Miércoles con turno previo por la web
El Carmen.
- Martes y jueves con turno previo por la web
Monterrico.
Los turnos deben gestionarse a través de la web oficial tu.jujuy.gob.ar. Los turnos deben gestionarse a través de la web oficial tu.jujuy.gob.ar.
Qué hay que tener en cuenta para hacer el trámite
Desde el organismo recordaron que los menores de 14 años deben presentar partida de nacimiento actualizada, emitida con hasta un año de antigüedad. Ese documento también puede solicitarse a través de la web oficial.
En cuanto a los medios de pago, se puede abonar con QR, tarjetas bancarias y billeteras virtuales. Para quienes necesiten pagar en efectivo, el agente registral emitirá un link para abonar en Pago Fácil o Rapipago, y luego habrá que regresar para finalizar el trámite.
Cuáles son los nuevos valores
Según detalló Rivas, los nuevos montos fijados por Nación son:
Primer ejemplar recién nacido: sin costo
DNI común pasa de $7.500 a $10.000
DNI express: $18.500 pasó a $26.000
Pasaporte regular: $75.000 a $100.000
Pasaporte express: $150.000 a $200.000
RENAPER además aclaró que quienes hayan abonado su trámite de DNI o pasaporte antes del 6 de marzo de 2026 no deberán pagar la diferencia con la nueva tarifa.