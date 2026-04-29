Fronteras permeables: advierten por el riesgo para niños y adolescentes en Salta y Jujuy

La preocupación por las fronteras permeables de Salta y Jujuy volvió a quedar en el centro de la escena tras el caso de una adolescente de aproximadamente 15 años que fue hallada en un colectivo en General Güemes . Isabel Soria, presidenta de la Fundación Volviendo a Casa, advirtió sobre los riesgos que enfrentan niños, niñas y adolescentes en zonas donde, según señaló, “van y vienen todo el tiempo”.

El caso de la adolescente encontrada en un colectivo en General Güemes sigue generando preocupación. Según explicó Isabel Soria a Canal 4, la joven fue asistida de manera inmediata tras el operativo y quedó bajo resguardo institucional.

Inicialmente, la menor fue trasladada a un hospital local y luego derivada a la capital provincial, donde equipos especializados trabajan junto a la Justicia Federal.

Fronteras permeables y falta de controles

La presidenta de la Fundación Volviendo a Casa remarcó que desde hace años vienen planteando la necesidad de abordar estas situaciones en los comités de frontera, especialmente en lo referido a la documentación de personas en países limítrofes, la trata, el tráfico de personas y la violencia de género.

Según explicó, esos trabajos quedaron frenados por disputas de competencia entre Nación, provincias y países vecinos. “En esta lucha de poder, si es Nación, si son provincias, si es Argentina, si es Bolivia, si es Chile, quedan las víctimas en el medio y pasan estas situaciones”, sostuvo.

Soria también hizo referencia a los trece colombianos detenidos y expulsados del país. En ese punto, consideró que antes debería haberse realizado una investigación para determinar quiénes eran, qué hacían, si tenían algún tipo de red, por dónde ingresaron y qué documentación tenían.

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La protección de niños y adolescentes

Sobre la adolescente hallada en el colectivo, Soria señaló que se trata de “una niña de 15 años”, aparentemente oriunda de San Salvador de Jujuy, que habría sido trasladada sin documentación.

La referente recordó que desde 2015 vienen solicitando al Ministerio de Seguridad de la Nación que cada niño, niña o adolescente que viaje lo haga con la documentación y las autorizaciones correspondientes. También remarcó que, cuando viajan con padre, madre o tutor, deben contar con los permisos necesarios.

En ese contexto, advirtió sobre una problemática que atraviesa directamente a la región. “Tanto Salta como Jujuy tienen fronteras muy permeables, en donde los chicos van y vienen todo el tiempo”, afirmó.

El pedido de más herramientas para las fuerzas

Consultada sobre posibles fallas de diálogo entre provincias por la situación en las fronteras, Soria planteó que la decisión es “netamente política” y pidió que desde los fueros nacionales se avance no solo en capacitación, sino también en herramientas concretas para las fuerzas de seguridad.

La especialista señaló que, para mejorar el control migratorio, hacen falta lugares adecuados, espacio y tecnología. También sostuvo que Interpol debería tener más presencia en las fronteras para fortalecer la comunicación y conocer qué ocurre en esos puntos.

“Todo esto es tecnología, es inversión”, expresó.

Capacitación, estructura y presencia nacional

Soria marcó que muchas profesionales de Migraciones se capacitan de manera personal, pero cuestionó la falta de un plan de formación integral dentro de las fuerzas nacionales y provinciales que trabajan de forma conjunta.

Además, aclaró que los controles en rutas nacionales no dependen de las policías provinciales de Jujuy o Salta, sino de Gendarmería Nacional y Policía Federal.

Para la presidenta de la Fundación Volviendo a Casa, el combate de estos delitos requiere personal capacitado, formación específica y una estructura adecuada, tanto edilicia como tecnológica. “Ahí vamos a empezar a trabajar y hablar en serio si se está combatiendo este delito y protegiendo a las niñas, niños y adolescentes”, sostuvo.