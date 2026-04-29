El caso Güemes, en Salta, expone falencias en los controles migratorios

Posible caso de trata de personas en Güemes, provincia de Salta

El caso de la adolescente hallada en un colectivo en General Güemes sigue generando preocupación. Isabel Soria, presidenta de la Fundación Volviendo a Casa y exfuncionaria del Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta, explicó a un medio local que la joven, de aproximadamente 15 años, fue asistida inmediatamente tras el operativo y se encuentra bajo resguardo institucional.

País. Trata de personas: madre e hijo irán a juicio en un caso que tenía como destino Jujuy

Plaza Belgrano. Personas que se sienten animales se juntan en Jujuy: de qué se trata el encuentro Therian

Inicialmente, la menor fue trasladada a un hospital local y luego derivada a la capital provincial, donde equipos especializados trabajan junto a la Justicia Federal. Según Soria, la joven “está contenida y fuera de riesgo”.

Las circunstancias del viaje encendieron las alarmas: la menor viajaba sin acompañante adulto, carecía de documentación que acreditara vínculos o autorizaciones, y tenía como destino final Buenos Aires. “Hay indicadores claros que activan la hipótesis de trata”, afirmó Soria.

Además, trascendió que en su mochila se encontraron elementos considerados sugestivos, lo que refuerza la sospecha de explotación.

Protocolo de actuación

Ante la situación, se activaron los protocolos correspondientes:

Separación de la víctima del resto del grupo.

Asistencia médica y psicológica inmediata.

Intervención de organismos especializados.

Participación de la Justicia Federal.

La región y la necesidad de controles reforzados

Soria advirtió sobre la complejidad de las zonas fronterizas, donde confluyen delitos como trata de personas, contrabando y narcotráfico, además de un alto flujo de personas en situación migratoria irregular.

“Hace años pedimos que se refuercen los controles, no solo con enfoque migratorio, sino también con perspectiva de trata y capacitación específica para las fuerzas”, enfatizó.

El caso continúa bajo investigación y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas. La prioridad es resguardar a la menor y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.