Mundial 2026: Jujuy alentará a la Selección en Ciudad Cultural. FOTO ILUSTRATIVA CON IA.

En el marco del Mundial 2026, el Gobierno de Jujuy pondrá en marcha desde este martes 16 de junio la propuesta “Punto Mundial: Jujuy alienta”, un espacio gratuito en Ciudad Cultural pensado para que vecinos, familias, turistas y fanáticos puedan disfrutar los partidos más importantes del Mundial 2026 en pantalla gigante.

Punto Mundial: Jujuy alienta en Ciudad Cultural La iniciativa busca transformar Ciudad Cultural en un punto de encuentro para vivir la pasión mundialista en comunidad. Allí se transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina y otros encuentros destacados del torneo, en un ambiente familiar, festivo y con actividades complementarias.

El espacio estará abierto para quienes quieran acercarse a compartir cada jornada del Mundial con amigos, familiares o grupos de hinchas. La propuesta tendrá ingreso libre y gratuito, y permitirá llevar reposeras y equipos de mate para disfrutar de las transmisiones de manera cómoda.

Además de los partidos en pantalla gigante, la apertura contará con una previa especial desde las 15 horas, con música, espacios de encuentro y food trucks habilitados para que los asistentes puedan vivir una experiencia completa antes del inicio de los encuentros programados.

El objetivo de “Punto Mundial: Jujuy alienta” es acompañar a la Selección Argentina durante su participación en la Copa del Mundo y, al mismo tiempo, ofrecer un lugar de reunión para disfrutar el certamen más importante del fútbol. Cronograma de partidos en pantalla gigante La programación comenzará el martes 16 de junio, con una jornada que tendrá como plato fuerte el debut de Argentina ante Argelia. La agenda también incluirá encuentros de otras selecciones durante la fase de grupos y continuará luego con los cruces decisivos del Mundial. Martes 16 de junio Francia vs. Senegal – 16:00

Irak vs. Noruega – 19:00

Argentina vs. Argelia – 22:00 Sábado 20 de junio Países Bajos vs. Suecia – 14:00

Alemania vs. Costa de Marfil – 17:00 Domingo 21 de junio España vs. Arabia Saudita – 13:00

Bélgica vs. Irán – 16:00 Lunes 22 de junio Argentina vs. Austria – 14:00

Francia vs. Irak – 18:00 Sábado 27 de junio Croacia vs. Ghana – 18:00

Panamá vs. Inglaterra – 18:00

Colombia vs. Portugal – 20:30

Jordania vs. Argentina – 23:00 Desde el 28 de junio, las transmisiones continuarán con los partidos de octavos de final, cuartos, semifinales, el encuentro por el tercer puesto y la gran final, prevista para el 19 de julio.

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