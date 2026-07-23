El libro infantil que sorprendió al mundo al "anticipar" la final del Mundial 2026.

La escritora argentina establecida en Estados Unidos , Yamile Saied Méndez , alcanzó una gran repercusión a nivel mundial luego de la definición de la Mundial 2026 . Su libro infantil , “The World’s Game” , llamó especialmente la atención porque había planteado con anticipación el enfrentamiento final entre las selecciones de Argentina y España .

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La publicación estuvo a cargo de Random House Children’s Books y llegó a las librerías el 2 de junio , apenas unas semanas antes de la disputa del partido por el título.

La repercusión del libro surgió inicialmente en TikTok , luego de que una visitante española descubriera el ejemplar en Estados Unidos y compartiera un video mostrando algunas de sus páginas.

El contenido comenzó a circular masivamente después del triunfo de Argentina frente a Inglaterra , momento en el que quedó definido que la final sería ante España . La historia llamó la atención por una serie de coincidencias sorprendentes, entre ellas la aparición de Lionel Messi y la referencia a un gol determinante convertido por el futbolista español que llevaba la camiseta número 7 .

En el encuentro real, el gol que definió el triunfo fue marcado por Ferran Torres, justamente el jugador que lleva ese mismo dorsal cuando representa a la selección de España.

“Yo mi deseo siempre fue que el partido terminara sin que se supiera el resultado”, explicó la escritora nacida en Rosario durante una entrevista reciente, al referirse a la repercusión que tuvo su obra.

El rol del ilustrador en el final del cuento

Méndez señaló que el cierre del relato no fue una predicción concreta, sino una representación visual que surgió a partir de la interpretación realizada por el ilustrador del libro. El encargado de plasmar en imágenes el tanto final que le daba la victoria al equipo europeo fue Andrés Landazábal, un artista español que actualmente reside en Colombia.

“En esa sección del último gol de España no hay texto mío, es la interpretación del ilustrador que tiene licencia”, explicó Méndez durante una entrevista realizada en el streaming Rosario La Ciudad En Vivo, al aclarar cómo surgió esa escena del libro.

De acuerdo con lo expresado por la autora, la versión inicial de la historia estaba centrada en una familia cuyos integrantes se encontraban enfrentados por sus diferentes camisetas, pero el relato no establecía de manera explícita qué selección resultaba vencedora.

Diferencias con el partido real

Más allá de las coincidencias que fueron destacadas por una gran cantidad de usuarios en redes sociales, también hay aspectos del relato que presentan diferencias respecto de lo ocurrido en el mundo real. En la historia, el resultado final planteado es un triunfo de España por 2-1, con el tanto decisivo llegando en el minuto 88 del encuentro.

No obstante, en la final que se llevó a cabo el 19 de julio de 2026, la selección de España se impuso por 1-0, con un gol que llegó recién durante el minuto 106 del partido. Méndez, que estuvo presente en el estadio para observar el encuentro decisivo, contó que estuvo cerca de emocionarse hasta las lágrimas cuando el duelo verdadero pasó los 88 minutos sin que se hubiera convertido ningún tanto.

Una carrera dedicada a la literatura y el fútbol

La escritora nació en Rosario y se trasladó a Estados Unidos cuando tenía 19 años, país en el que logró consolidar una destacada trayectoria dentro del ámbito de la literatura. “The World’s Game” representa su trigésimo noveno libro publicado y tiene como objetivo acercar al público estadounidense la pasión y el entusiasmo que genera el fútbol.

“Para la versión en español que sale en octubre yo sugerí se modifique la ilustración para poner el 0-0 en el minuto 88”, expresó la autora al referirse a los cambios propuestos para la nueva edición.

Antes de esta publicación, Méndez ya había desarrollado otros trabajos literarios vinculados con el ámbito deportivo y dirigidos al público juvenil, entre ellos “Furia”, lanzado en 2020, y “The Beautiful Game”, publicado en 2024. La versión del libro que se volvió viral en idioma español llegará al mercado durante el próximo mes de octubre del mismo año.