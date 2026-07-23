Boca recibe a O'Higgins por la Copa Sudamericana: hora y posibles formaciones

Boca recibirá este jueves a las 21.30 a O’Higgins en La Bombonera , en el encuentro de ida correspondiente a los playoffs de la Copa Sudamericana . El equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena , volverá a presentarse ante sus hinchas luego de haber quedado eliminado frente a Universidad Católica , con la obligación de ofrecer una actuación convincente.

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Luego de transcurridos dos meses desde la contundente derrota que marcó el cierre de la etapa de Claudio Úbeda , Boca volverá a presentarse en La Bombonera para disputar su compromiso por la Copa Sudamericana frente a O’Higgins .

El encuentro representará la segunda presentación del equipo bajo la conducción de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena , quien inició este nuevo ciclo con un triunfo por 2 a 1 sobre Sarmiento .

El conjunto xeneize obtuvo su clasificación a esta fase después de finalizar tercero en su zona de la Copa Libertadores , donde terminó detrás de Cruzeiro y Universidad Católica , y solo consiguió superar a Barcelona de Guayaquil en la tabla de posiciones. En tanto, O’Higgins accedió a esta instancia tras ubicarse en el segundo lugar de su grupo, por detrás de San Pablo , dejando en el camino a Millonarios y Boston River .

A pocos días de disputar la final del Mundial, Leandro Paredes integra la nómina de convocados y estará desde el arranque.

También serán titulares las incorporaciones Álvaro Montero y Sebastián Villa. En cambio, Leandro Lozano, uno de los nuevos refuerzos, no podrá estar disponible debido a una lesión, situación que también afecta a Carlos Palacios. Como consecuencia, Dylan Gorosito ocupará el puesto que deja vacante el futbolista uruguayo.

O'Higgins, con mayor ritmo de competencia

Mientras se disputó la Copa del Mundo, el fútbol chileno continuó con su calendario habitual, motivo por el cual O’Higgins llega a este compromiso con mayor ritmo de competencia.

En sus cinco presentaciones más recientes sufrió apenas una derrota, ocupa el segundo puesto de su zona en la Copa de Chile y también consiguió imponerse en su encuentro correspondiente a la Copa de la Liga. Sin embargo, ese presente no se refleja en el campeonato local, donde actualmente se ubica en la décima posición.

El cruce de esta llave representará el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes. En consecuencia, los dos partidos de esta serie serán, por ahora, las únicas ocasiones en las que Boca y O’Higgins se habrán medido a lo largo de su historial.

Rodolfo Arruabarrena

Probables formaciones:

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano o Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Sarrafiore, Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yánez. DT: Lucas Bovaglio.