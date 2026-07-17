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17 de julio de 2026 - 10:05
Deportes.

Copa Argentina: Boca le ganó 2 a 0 a Sarmiento en el debut de Arruabarrena

El partido se jugó en Rosario, y los con goles fueron hechos por Alan Velasco y el juvenil Leonel Flores. En la próxima instancia, Boca enfrentará a Vélez.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Boca venció 2-0 a Sarmiento de Junín y avanzó a los octavos de la Copa Argentina.

Boca venció 2-0 a Sarmiento de Junín y avanzó a los octavos de la Copa Argentina.

En el estadio de Newell’s, en Rosario, Boca comenzó un nuevo ciclo con un resultado positivo. Bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena, quien inició su segunda etapa al frente del equipo, el conjunto xeneize se impuso 2-0 frente a Sarmiento de Junín y consiguió la clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina.

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En la siguiente ronda tendrá como rival a Vélez. Gracias a dos muy buenas definiciones de Alan Velasco y del juvenil Leonel Flores, de 19 años, quien convirtió en su estreno, el equipo logró inclinar el resultado durante la segunda mitad.

Boca y un buen dominio de pelota

En ese tramo mostró mayor eficacia de cara al arco, después de haber generado numerosas situaciones —con cerca de 20 disparos—, aunque la falta de contundencia en la definición le impidió conseguir una diferencia todavía más amplia.

En su vuelta a la competencia oficial, Boca dejó una imagen positiva gracias a un manejo prolijo del balón, un desarrollo dinámico durante gran parte del encuentro y ataques veloces.

Sin Leandro Paredes, afectado a la selección argentina, y en pleno proceso de renovación del plantel, tras las salidas de referentes como Edinson Cavani y Ander Herrera, además de la baja de Exequiel Zeballos, las nuevas variantes respondieron de buena manera y aportaron resultados alentadores.

Cuándo juega boca el repechaje de la Copa Sudamericana

Después de quedar afuera de la Copa Libertadores y del Torneo Apertura, el equipo de La Ribera afrontó este compromiso eliminatorio utilizando únicamente a uno de sus incorporaciones, el lateral Leandro Lozano. En pleno desarrollo del Mundial y a apenas una semana de comenzar el repechaje de la Copa Sudamericana frente a O’Higgins de Chile, consiguió superar con éxito esta instancia.

El primer encuentro de esa serie se disputará el próximo jueves en La Bombonera, mientras que el desquite está programado para el 30 en Rancagua.

Dentro de ese panorama, marcado por buenas sensaciones y el regreso de varios futbolistas, Boca encara el próximo tramo del calendario con un mayor optimismo. El objetivo inmediato será dejar atrás esa serie para mantenerse en competencia internacional, luego de una temporada en la que la Copa Libertadores aparecía como la gran meta.

Sin embargo, la eliminación en la fase de grupos terminó desencadenando la salida de Claudio Ubeda de la conducción técnica.

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