Rodolfo Arruabarrena arrancó su segundo ciclo en Boca con un triunfo y habló de los refuerzos

El Vasco Arruabarrena celebró el triunfo de Boca y dijo que su objetivo será trabajar en la parte mental del equipo.

El segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador de Boca se inició con un triunfo por 1-0 frente a Athletico Paranaense en un amistoso internacional jugado en Salta. No obstante, más allá de la victoria, el DT remarcó que su objetivo será recuperar la confianza y el ánimo de un plantel afectado por el irregular rendimiento mostrado.

“Tengo un buen plantel, aunque no se viene de un buen semestre. El objetivo será levantar al plantel anímica y futbolísticamente”, expresó Arruabarrena en la conferencia de prensa, donde marcó con claridad cuáles serán los principales ejes de esta nueva etapa al frente del equipo.

Rodolfo Arruabarrena y su primer encuentro con el plantel En el mismo sentido, el entrenador destacó la predisposición de los futbolistas para adaptarse al nuevo cuerpo técnico y aseguró que asimilaron rápidamente las nuevas consignas. Además, resaltó la respuesta del plantel durante una exigente pretemporada, en la que, según sus propias palabras, recibieron “una buena paliza” física y estuvieron a la altura de las demandas.

Al referirse a la conformación del plantel y a la planificación del mercado de incorporaciones, el “Vasco” explicó que su forma de conducir al grupo mezcla la cercanía con un alto nivel de exigencia: “Tengo carita de bueno, pero soy exigente y bastante cabeza dura”.

Por otra parte, contó que mantiene conversaciones constantes con el presidente Juan Román Riquelme y admitió que las gestiones para sumar refuerzos resultan complejas, tanto por la extensión del mercado de pases como porque, según señaló, a Boca suelen pedirle cifras superiores a las que les exigen a otros clubes. Para cerrar, el nuevo director técnico evitó involucrarse en cualquier controversia vinculada con la vida institucional del club y llamó a mantener la unidad de cara a los desafíos que vienen. En ese sentido, sostuvo que toda persona que lleve el ADN de Boca, ya pertenezca al oficialismo o a la oposición, comparte un mismo deseo: que el equipo consiga la victoria. Con el foco puesto en el comienzo de los torneos oficiales, Arruabarrena dejó en claro que su objetivo principal es conquistar un título con un estilo de juego que represente la identidad de Boca y con el que sus hinchas se sientan completamente reflejados.

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