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8 de julio de 2026 - 13:55
Deportes.

Boca Juniors en Salta: multitudinario recibimiento, entradas y antecedentes

El plantel de Boca fue recibido por cientos de fanáticos antes del amistoso ante Athletico Paranaense en el estadio Martearena.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Boca llegó a Salta y fue recibido por cientos de hinchas antes del amistoso

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Apenas descendieron del micro, los futbolistas y el entrenador Rodolfo “Vasco” Arruabarrena quedaron rodeados por una multitud vestida de azul y oro. Los fanáticos acompañaron la llegada con cánticos, banderas y muestras de afecto.

Durante varios minutos, los integrantes del plantel firmaron autógrafos y se sacaron fotografías con quienes aguardaban para verlos de cerca. La visita generó un clima especial en la capital salteña, donde Boca mantiene una fuerte convocatoria cada vez que se presenta.

Boca jugará ante Athletico Paranaense

El Xeneize enfrentará a Athletico Paranaense en un amistoso internacional correspondiente a la pretemporada de invierno.

El partido marcará además el inicio del segundo ciclo de Arruabarrena como entrenador de Boca, una década después de su primera etapa al frente del equipo.

El encuentro se disputará desde las 21 en el estadio Padre Ernesto Martearena, escenario que durante varios años funcionó como una especie de segunda casa para el conjunto de la Ribera.

Venta de entradas para Boca en Salta

La venta presencial de entradas se realizará este miércoles en las boleterías del estadio Martearena, desde las 11 y hasta el comienzo del partido.

También continúa habilitada la modalidad online mediante la plataforma Entrada Uno.

Los precios informados son:

  • Popular: $35.000
  • Platea Este: $60.000
  • Platea Oeste Techada: $80.000

Los valores coinciden con los difundidos oficialmente para la presentación de Boca ante el conjunto brasileño.

El fuerte vínculo entre Boca y Salta

La llegada del equipo volvió a confirmar el vínculo que Boca construyó con los hinchas salteños. El estadio Martearena fue escenario de partidos internacionales, encuentros de Copa Argentina y amistosos de verano.

Entre 2002 y 2006, Boca trasladó parte de su localía de la Copa Sudamericana a Salta. Durante ese período disputó seis encuentros internacionales en el estadio, ante rivales como Gimnasia de La Plata, Colón, San Lorenzo, Cerro Porteño y Nacional de Uruguay.

El equipo también protagonizó allí varios torneos estivales y partidos amistosos frente a Independiente, Racing, River y San Lorenzo.

Los principales antecedentes de Boca en el Martearena

  • Boca 0-0 Gimnasia de La Plata, por la Copa Sudamericana 2002.
  • Boca 2-1 Colón, por la Copa Sudamericana 2003.
  • Boca 2-1 San Lorenzo, por la Copa Sudamericana 2004.
  • Boca 1-1 Cerro Porteño, por la Copa Sudamericana 2004.
  • Boca 5-1 Cerro Porteño, por la Copa Sudamericana 2005.
  • Boca 2-1 Nacional de Uruguay, en 2006, aunque quedó eliminado en la definición por penales.

En la Copa Argentina 2012, el Xeneize igualó 1-1 ante Santamarina de Tandil y avanzó por penales. Ese torneo terminaría con Boca como campeón.

La victoria ante Agropecuario y la lesión de Zeballos

Boca volvió a jugar oficialmente en Salta el 10 de agosto de 2022, cuando derrotó 1-0 a Agropecuario de Carlos Casares por la Copa Argentina.

La victoria quedó marcada por la grave lesión de Exequiel Zeballos, quien sufrió una fractura tras una fuerte infracción de Milton Leyendeker cuando apenas habían transcurrido cinco minutos.

El antecedente más reciente en Salta

La última presentación oficial de Boca en el Martearena fue el 24 de febrero de 2026, cuando venció 2-0 a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina.

Ese resultado extendió el buen historial del equipo en el escenario salteño y volvió a reunir a una multitud de hinchas xeneizes en las tribunas.

El partido ante Athletico Paranaense tendrá carácter amistoso, pero representará un nuevo capítulo de una relación que se sostiene desde hace más de dos décadas: cada visita de Boca transforma a Salta en una pequeña Bombonera.

Los datos más importantes

  • Boca llegó a Salta y fue recibido por cientos de hinchas.
  • El equipo enfrentará a Athletico Paranaense.
  • El amistoso se jugará este miércoles a las 21.
  • La sede será el estadio Padre Ernesto Martearena.
  • Las entradas cuestan entre $35.000 y $80.000.
  • La venta presencial será desde las 11 y hasta el inicio del partido.
  • El encuentro marcará el comienzo del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena.
  • Boca utilizó el Martearena como local en la Copa Sudamericana entre 2002 y 2006.
  • El último antecedente oficial fue el triunfo 2-0 ante Gimnasia de Chivilcoy.
  • El Xeneize mantiene un historial muy favorable en partidos oficiales disputados en ese estadio.

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