Boca vuelve al norte: confirmó un amistoso internacional ante Athletico Paranaense

Boca Juniors disputará un amistoso internacional frente a Athletico Paranaense de Brasil el próximo miércoles 8 de julio en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. La presentación del conjunto xeneize genera expectativa entre los hinchas del norte argentino, que podrán ir a alentar al equipo antes de su regreso a la competencia oficial.

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El encuentro ante Athletico Paranaense se disputará con público y tendrá transmisión televisiva, aunque todavía resta confirmar el horario. La noticia fue confirmada por el gobernador de dicha provincia, Gustavo Sáenz.

Por el momento, no se brindaron precisiones sobre la venta de entradas. Se espera que la organización informe próximamente los precios, puntos de venta y condiciones para ingresar al estadio salteño.

El amistoso será una de las primeras presentaciones de Boca durante el nuevo ciclo de Rodolfo Arruabarrena, quien regresó al banco de suplentes del conjunto de La Ribera. El 31 de julio de 2019 fue la última vez que Boca y Athletico Paranaense se enfrentaron fue por los octavos de final de la Copa Libertadores.

el último partido de Boca y Athletico Paranaense

Un rival brasileño de jerarquía

Athletico Paranaense será el rival internacional elegido para la puesta a punto de Boca. El conjunto de Curitiba cuenta con experiencia en competencias continentales y será una exigente prueba para el equipo argentino.

El partido es un encuentro clave para que el cuerpo técnico observe el funcionamiento del plantel y pruebe variantes antes del comienzo de los compromisos oficiales del segundo semestre, tras la salida de algunos jugadores.

La agenda de Boca antes de la Copa Argentina

Antes de viajar a Salta, Boca tiene previsto disputar otro amistoso el sábado 4 de julio en Casa Amarilla. El encuentro sería ante Defensa y Justicia, a puertas cerradas.

Luego del partido frente a Athletico Paranaense, el Xeneize volverá a la competencia oficial el jueves 16 de julio, cuando enfrente a Sarmiento de Junín desde las 21.45 por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. Ese compromiso se jugará en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario.

El nuevo refuerzo de Boca para esta temporada

El Xeneize confirmó a través de sus redes sociales a su nuevo refuerzo: Leandro Lozano. El lateral derecho llega desde Argentinos Jrs a cambio de 3.500.000 US$.