El joven de Abra Pampa que llevó la bandera de Jujuy al Mundial 2026

Franklin Olmos, un joven oriundo de Abra Pampa que actualmente reside en Estados Unidos, estuvo presente en el estadio de Dallas para acompañar a la Selección Argentina en su tercer partido del Mundial 2026 frente a Jordania. El ciclista jujeño llevó el nombre de su pueblo a las tribunas durante el encuentro del equipo nacional, que ya consiguió la clasificación a los 16avos de final.

Deportes. Colombia y Portugal empataron sin goles y avanzaron a los 16avos del Mundial 2026

Entre las numerosas banderas argentinas que aparecieron en las tribunas del estadio de Dallas, una llamó especialmente la atención de los jujeños: llevaba el nombre de Abra Pampa, ciudad ubicada a 3.484 m.s.n.m, sobre la Ruta Nacional 9 que está a 224 km de la capital San Salvador de Jujuy.

Detrás de esa bandera se encontraba Franklin Olmos, , n joven abrapampeño que desde hace un tiempo está radicado en Estados Unidos y que aprovechó la realización de la Copa del Mundo para acompañar al conjunto nacional.

Pasión por Argentina y sus raíces jujeñas

Franklin dijo presente en el tercer partido de la Selección Argentina, disputado frente a Jordania, y llevó hasta el Mundial el nombre de su localidad natal. En su cuenta también comparte fotos con la camiseta de Gimnasia de Jujuy en diferentes puntos icónicos de Estados Unidos como lo es la cuna del cine, Hollywood.

Su presencia reflejó la pasión por la camiseta argentina, pero también el cariño y el sentido de pertenencia por Abra Pampa y por la provincia de Jujuy.

Franklin Olmos en EEUU

Más jujeños en el Mundial

En las redes sociales encontramos varias banderas de Jujuy presentes en las ciudades donde le tocó jugar a la Selección Argentina. La familia jujeña también dice presente en este mundial, alentando a la albiceleste.