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28 de junio de 2026 - 01:31
Deportes.

Mundial 2026: así se juegan los cruces de 16avos de final

La primera instancia de eliminación directa se disputará entre el 28 de junio y el 3 de julio. Argentina enfrentará a Cabo Verde el próximo viernes.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Se definieron los cruces de los 16avos de final del Mundial 2026.

Se definieron los cruces de los 16avos de final del Mundial 2026.

Los 16avos de final del Mundial 2026 comenzarán este domingo 28 de junio con el enfrentamiento entre Sudáfrica y Canadá. La novedosa ronda, incorporada a partir de la ampliación del torneo a 48 selecciones, contará con 16 partidos y definirá a los equipos que continuarán su camino hacia el título.

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Argentina enfrentará a Cabo Verde en Miami

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni jugará ante Cabo Verde, que consiguió una histórica clasificación luego de terminar en el segundo puesto del Grupo H.

En caso de avanzar, la Albiceleste se enfrentará en los octavos de final con el ganador del partido entre Australia y Egipto.

Argentina

Domingo 28 de junio

  • Sudáfrica vs. Canadá.

Este encuentro será el encargado de inaugurar la etapa de eliminación directa del Mundial.

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Lunes 29 de junio

  • Brasil vs. Japón.
  • Alemania vs. Paraguay.
  • Países Bajos vs. Marruecos.

La jornada tendrá como protagonistas a varios seleccionados de peso, con Brasil, Alemania y Países Bajos buscando avanzar a los octavos de final.

Martes 30 de junio

  • Costa de Marfil vs. Noruega.
  • Francia vs. Suecia.
  • México vs. Ecuador.

El anfitrión México se medirá con Ecuador, mientras que Francia enfrentará a Suecia luego de finalizar como líder del Grupo I.

Miércoles 1 de julio

  • Inglaterra vs. República Democrática del Congo.
  • Bélgica vs. rival a definir.
  • Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina.

Inglaterra y Bélgica buscarán confirmar su condición de candidatos, mientras que Estados Unidos afrontará un duelo decisivo ante Bosnia y Herzegovina.

Jueves 2 de julio

  • España vs. Austria
  • Portugal vs. Croacia.

España espera conocer a su adversario, mientras que Portugal y Croacia protagonizarán uno de los enfrentamientos más destacados de la ronda.

Viernes 3 de julio

  • Suiza vs. Argelia
  • Australia vs. Egipto.
  • Argentina vs. Cabo Verde.
  • Colombia vs. Ghana.

La última jornada de los 16avos tendrá cuatro partidos y contará con la presentación de la Selección Argentina ante Cabo Verde.

Comienza la eliminación directa

Los 16avos de final se disputarán durante seis jornadas consecutivas. A partir de esta instancia, cada encuentro será decisivo y los ganadores avanzarán a los octavos de final, mientras que los perdedores quedarán eliminados del Mundial 2026.

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