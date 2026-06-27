Colombia y Portugal empataron sin goles y avanzaron a los 16avos del Mundial 2026

La selección cafetera consiguió el punto que necesitaba para finalizar en lo más alto del Grupo K. En un partido muy disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, el equipo de Néstor Lorenzo neutralizó a Portugal y sostuvo el empate que le aseguró el liderazgo de la zona.

El encuentro tuvo situaciones para ambos equipos, aunque ninguno logró romper el cero. Incluso, Colombia llegó a convertir en el tramo final, pero el tanto fue anulado tras la revisión del VAR. Portugal también generó peligro con Cristiano Ronaldo y João Félix, aunque se encontró con una sólida actuación del arquero Camilo Vargas y la defensa colombiana.

James y Cristiano, frente a frente en un duelo de alto nivel

El partido tuvo como gran atractivo el reencuentro entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo, excompañeros en el Real Madrid y referentes de sus respectivas selecciones. image Colombia y Portugal empataron sin goles Con este empate, Colombia cerró la fase de grupos con siete puntos y se quedó con el primer lugar del Grupo K, mientras que Portugal finalizó segundo y también avanzó a la fase eliminatoria. Ahora ambos seleccionados esperan conocer a sus rivales en los 16avos de final, donde comenzará el camino hacia el título mundial.

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