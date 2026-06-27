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27 de junio de 2026 - 11:50
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Quién es István Kovács, el polémico árbitro que dirigirá Argentina vs. Jordania en el Mundial 2026

La FIFA designó al rumano István Kovács para impartir justicia en el partido entre Argentina y Jordania por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El juez llega rodeado de polémicas tras haber sido suspendido recientemente por el organismo internacional.

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Por  Verónica Pereyra
István Kovács

István Kovács

István Kovács, de 41 años, es uno de los árbitros europeos con mayor trayectoria internacional. Desde hace varios años integra el plantel FIFA y dirigió encuentros de alto nivel en competiciones como la Champions League, la Eurocopa y el Mundial de Qatar 2022.

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Para el compromiso entre Argentina y Jordania, estará acompañado por sus compatriotas Mihai Marica y Ferencz Tunyogi como asistentes, mientras que el cuarto árbitro será el noruego Espen Eskås.

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La polémica que rodea al juez rumano

La designación llamó la atención porque Kovács estuvo en el centro de la escena durante el torneo luego de haber sido apartado por la FIFA tras recibir cuestionamientos por su actuación en un partido de la fase de grupos.

Si bien el organismo nunca hizo pública una sanción disciplinaria, el árbitro no fue designado para las siguientes jornadas y recién ahora volverá a tener acción en el certamen.

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A lo largo de su carrera, el rumano ha sido protagonista de varios encuentros con decisiones discutidas y mantiene un estilo de conducción enérgico, con tendencia a mostrar tarjetas cuando considera que el juego se torna brusco.

Ahora tendrá la responsabilidad de controlar el duelo entre la Selección Argentina y Jordania, un encuentro en el que la Albiceleste buscará cerrar la fase de grupos con puntaje ideal y llegar de la mejor manera a los octavos de final.

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