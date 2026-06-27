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27 de junio de 2026 - 00:29
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Mundial 2026: Argentina enfrentará a Cabo Verde en los 16vos de final

La Selección Argentina ya conoce a su rival para los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Cabo Verde hizo historia al avanzar de ronda y será el próximo adversario del equipo de Lionel Scaloni.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
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La fase de grupos del Mundial 2026 comenzó a definir los cruces de eliminación directa y la Selección Argentina ya sabe contra quién jugará en los dieciseisavos de final. Tras la resolución del Grupo H, Cabo Verde terminó en el segundo puesto y será el rival de la Albiceleste el próximo viernes 3 de julio.

El conjunto africano consiguió una clasificación histórica luego de igualar 0 a 0 frente a Arabia Saudita en la última fecha. En el otro encuentro del grupo, España derrotó 1 a 0 a Uruguay y se quedó con el primer lugar de la zona.

Con estos resultados, Cabo Verde avanzó por primera vez a una fase eliminatoria de un Mundial, mientras que Uruguay quedó eliminado de manera prematura, consumando una de las grandes sorpresas del certamen.

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Cuándo juegan Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026

El encuentro entre Argentina y Cabo Verde se disputará el viernes 3 de julio, desde las 19, en el Hard Rock Stadium de Miami.

La Selección Argentina llegó a esta instancia tras finalizar como líder del Grupo J, luego de ganar sus tres partidos de la fase inicial y asegurar el primer puesto con una fecha de anticipación.

Así podría ser el camino de Argentina hacia la final

Si logra superar a Cabo Verde, el equipo de Lionel Scaloni se medirá con el vencedor del cruce entre los segundos de los Grupos D y G.

Más adelante, en los cuartos de final, podrían aparecer selecciones como Portugal, Colombia, Suiza o Canadá, dependiendo de cómo termine de definirse el cuadro.

En una eventual semifinal, Brasil e Inglaterra aparecen como los principales candidatos a cruzarse con la Albiceleste, mientras que potencias como Alemania, Francia, España, Países Bajos o Bélgica quedarían del otro lado del cuadro y solo podrían enfrentarse a Argentina en una hipotética final.

Cómo se definió el Grupo H

La última fecha tuvo a los cuatro seleccionados con posibilidades de clasificar. Finalmente, España se quedó con el primer puesto tras vencer a Uruguay, mientras que Cabo Verde selló el segundo lugar con el empate ante Arabia Saudita.

De esta manera, el seleccionado africano consiguió una clasificación histórica y ahora tendrá el desafío más importante de su historia cuando enfrente al vigente campeón del mundo en los dieciseisavos de final.

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