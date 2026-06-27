Mundial 2026: Argentina enfrentará a Cabo Verde en los 16vos de final

La Selección Argentina ya tiene confirmado a su próximo rival en el Mundial 2026. Tras la definición del Grupo H, Cabo Verde terminó en el segundo lugar y será el adversario de la Albiceleste en los dieciseisavos de final del certamen.

Con la clasificación asegurada, Argentina disputa su último partido de grupo

La fase de grupos del Mundial 2026 comenzó a definir los cruces de eliminación directa y la Selección Argentina ya sabe contra quién jugará en los dieciseisavos de final. Tras la resolución del Grupo H, Cabo Verde terminó en el segundo puesto y será el rival de la Albiceleste el próximo viernes 3 de julio.

El conjunto africano consiguió una clasificación histórica luego de igualar 0 a 0 frente a Arabia Saudita en la última fecha. En el otro encuentro del grupo, España derrotó 1 a 0 a Uruguay y se quedó con el primer lugar de la zona.

Con estos resultados, Cabo Verde avanzó por primera vez a una fase eliminatoria de un Mundial, mientras que Uruguay quedó eliminado de manera prematura, consumando una de las grandes sorpresas del certamen.

Vozinha, el arquero de Cabo Verde, ya acumula más de 6 millones de seguidores. El arquero Vozinha ya supera a Tim Payne en seguidores en Instagram.

Cuándo juegan Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026

El encuentro entre Argentina y Cabo Verde se disputará el viernes 3 de julio, desde las 19, en el Hard Rock Stadium de Miami.

La Selección Argentina llegó a esta instancia tras finalizar como líder del Grupo J, luego de ganar sus tres partidos de la fase inicial y asegurar el primer puesto con una fecha de anticipación.

Así podría ser el camino de Argentina hacia la final

Si logra superar a Cabo Verde, el equipo de Lionel Scaloni se medirá con el vencedor del cruce entre los segundos de los Grupos D y G.

Más adelante, en los cuartos de final, podrían aparecer selecciones como Portugal, Colombia, Suiza o Canadá, dependiendo de cómo termine de definirse el cuadro.

En una eventual semifinal, Brasil e Inglaterra aparecen como los principales candidatos a cruzarse con la Albiceleste, mientras que potencias como Alemania, Francia, España, Países Bajos o Bélgica quedarían del otro lado del cuadro y solo podrían enfrentarse a Argentina en una hipotética final.

Cómo se definió el Grupo H

La última fecha tuvo a los cuatro seleccionados con posibilidades de clasificar. Finalmente, España se quedó con el primer puesto tras vencer a Uruguay, mientras que Cabo Verde selló el segundo lugar con el empate ante Arabia Saudita.

De esta manera, el seleccionado africano consiguió una clasificación histórica y ahora tendrá el desafío más importante de su historia cuando enfrente al vigente campeón del mundo en los dieciseisavos de final.