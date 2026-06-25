Siete futbolistas de la Selección Argentina podrían debutar en Mundiales frente a Jordania

Los siete futbolistas de la Selección Argentina que podrían hacer su debut en Mundiales ante Jordania.

Tras la victoria por 2-0 frente a Austria y el posterior triunfo de Argelia sobre Jordania , la Selección Argentina selló su pase a los dieciseisavos de final como líder del Grupo J del Mundial , aún con un partido por disputar. Ese último compromiso será ante el conjunto asiático el próximo sábado a las 23 en el Dallas Stadium.

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Se trata de un encuentro que le dará a Lionel Scaloni la posibilidad de rotar el plantel y abriría la puerta para que varios de los siete jugadores del plantel que todavía no debutaron en Copas del Mundo tengan su primera aparición en el certamen.

Si Lionel Scaloni decidiera darle descanso a Emiliano “Dibu” Martínez , cualquiera de los arqueros suplentes terminaría debutando en una Copa del Mundo .

Gerónimo Rulli integra el plantel campeón del Mundial de Qatar 2022 , aunque no llegó a sumar minutos, ya que el titular en todos los partidos fue el “Dibu”. En tanto, Juan Musso cuenta con los títulos de la Copa América 2021 y la Finalissima , pero no fue convocado al Mundial anterior, por lo que esta edición representa su primera experiencia en una cita mundialista.

Juan Musso.

En la última línea defensiva, está confirmado que Cristian Romero no estará disponible debido a una molestia en la rodilla derecha que lo obligó a dejar el campo en el encuentro ante Austria. Nicolás Otamendi tiene asegurada su presencia como titular en el sector derecho de la zaga, aunque una eventual rotación también podría generar modificaciones en el lateral izquierdo.

Senesi podría ingresar en defensa y una chance para Lo Celso

En ese escenario, el que podría aparecer es Marcos Senesi, quien ingresó en la convocatoria en reemplazo de Leonardo Balerdi y tiene chances concretas de debutar en la competencia.

En la zona del mediocampo aparecen otros dos futbolistas que aún no sumaron minutos en Copas del Mundo. El caso más llamativo es el de Giovani Lo Celso, surgido de las divisiones inferiores de Rosario Central, quien ha sido una pieza de relevancia dentro del ciclo de Lionel Scaloni.

Marcos Senesi.

Campeón de la Copa América 2021 y 2024, además de la Finalissima 2022, el volante rosarino se perdió el Mundial de Qatar por una lesión. Sin embargo, ya había estado presente en la Copa del Mundo de Rusia cuatro años antes, aunque bajo la conducción de Jorge Sampaoli no llegó a ingresar en ninguno de los cuatro encuentros que disputó la Selección Argentina.

El caso Valentín Barco

Valentín Barco fue uno de los últimos futbolistas en ganarse un lugar en la convocatoria del entrenador, impulsado por una destacada temporada en el Racing de Estrasburgo, rendimiento que incluso derivó en su traspaso al Chelsea, y por su buena actuación en los amistosos de marzo.

El lateral reafirmó su nivel en la previa del Mundial —marcando el 1-0 frente a Islandia— y cuenta con serias posibilidades de hacer su debut el próximo sábado.

Valentín Barco.

Giuliano Simeone y José Manuel López completan el listado de futbolistas mencionados. Al igual que Barco, ambos integran el grupo de jóvenes que forman parte del recambio generacional que, de manera progresiva, se viene dando en la Selección Argentina.

El delantero del Atlético de Madrid acumuló más rodaje que el jugador del Palmeiras, aunque todavía no tuvo minutos en este Mundial. En el caso del “Flaco”, la situación aparece más compleja, ya que en principio Julián Álvarez sería titular ante Jordania, lo que reduce sus chances de debut.

Facundo Medina, Nicolás González y Nicolás Paz eran otros tres futbolistas que habían iniciado la Copa del Mundo sin experiencia previa en el certamen, aunque finalmente tuvieron su estreno en la contundente victoria por 3-0 frente a Argelia.

Nico Paz.

Vale recordar que en el Mundial de Qatar la Selección Argentina atravesó un momento parecido. Si bien no llegaba clasificada a la última jornada de la fase de grupos ante Polonia, el desarrollo accesible del encuentro le permitió a Lionel Scaloni otorgar minutos a Juan Foyth y Thiago Almada, quienes únicamente participaron en ese compromiso.

El probable once de Argentina ante Jordania

Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Lionel Messi o Nicolás Paz, Julián Álvarez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.