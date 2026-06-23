Cuti Romero se someterá a estudios y no jugará ante Jordania en la Selección Argentina

Cuti Romero se hará estudios y será la única baja de la Selección Argentina ante Jordania.

El Cuti Romero generó preocupación en la Selección Argentina tras ser sustituido en el partido frente a Austria debido a un golpe en la rodilla derecha. Si bien en un primer momento no se trataría de una lesión de gravedad, el jugador será sometido a estudios médicos entre este martes y miércoles para evaluar su evolución.

La inquietud en torno al futbolista cordobés se debe a que la molestia se localiza en la misma rodilla en la que había sufrido previamente un esguince del ligamento lateral, durante un encuentro de la Premier League con el Tottenham.

Qué le pasó a Cuti Romero en el partido de Argentina vs. Austria.

La lesión del Cuti Romero no sería de gravedad Más allá del susto inicial, todo indica que, en principio, la lesión no revestiría gravedad, aunque se lo vio con hielo en la zona afectada mientras permanecía en el banco de suplentes. Su reemplazo fue decidido por el entrenador Lionel Scaloni, con el objetivo de evitar mayores riesgos.

Cuti Romero salió por un dolor en la rodilla. La inquietud que generaron sus gestos de dolor se redujo luego de que el propio Cuti Romero llevara tranquilidad al afirmar: “Sabía que esto podía pasar. En tres o cuatro días estoy de nuevo”. El zaguero salió en el segundo tiempo contra Austria. De todos modos, y pese a sus declaraciones, el defensor de 28 años quedó descartado para el encuentro del sábado ante Jordania (podría reaparecer en los dieciseisavos de final). En su lugar, todo apunta a que ingresará Nicolás Otamendi, el único marcador central derecho disponible dentro de la nómina de 26 jugadores.

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