Mundial 2026: cuándo y contra quien jugaría la selección argentina en 16avos de final.

La victoria por 2-0 ante Austria le permitió a la Selección Argentina asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, deberá aguardar el resultado del cruce entre Jordania y Argelia durante la madrugada para saber si termina la jornada como líder del grupo.

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La Selección argentina venció 2-0 a Austria , aseguró su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 y quedó a un paso de adueñarse del Grupo J .

Para confirmar el primer puesto, deberá esperar el resultado del duelo entre Argelia y Jordania . De terminar como líder de la zona, se medirá ante el segundo clasificado del Grupo H .

Así como están las cosas en este momento, la Albiceleste jugará en la siguiente instancia contra el segundo del Grupo H, que por ahora es Uruguay.

Argentina solo podrá enfrentarse a un rival del Grupo H si termina en el primer o segundo puesto de la zona. Gracias a sus victorias ante Argelia y Austria, la Albiceleste ya aseguró un lugar entre los dos mejores y no tiene chances de caer al tercer escalón.

Más allá de esto, hay una combinación de resultados que pueden modificar al rival del campeón del mundo en la siguiente instancia. En la fecha 3, por el grupo H se miden Uruguay vs. España y Cabo Verde vs. Arabia Saudita.

Si gana Uruguay y Cabo Verde empata o pierde, el rival es España.

Si Uruguay y Cabo Verde ganan sus respectivos encuentros, Argentina se medirá con el seleccionado que termine segundo en el Grupo H con peor diferencia de gol. Actualmente, ambos tienen saldo neutro (0).

En caso de mantenerse la igualdad, el criterio de desempate pasará a ser la cantidad de goles convertidos, apartado en el que también están igualados con dos tantos. De persistir el empate, la clasificación se definirá por el Fair Play, donde por ahora Uruguay tiene ventaja gracias a haber recibido una tarjeta amarilla menos.

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Si hay dos empates, el rival se define de la misma forma que el caso anterior, solo que Uruguay y Cabo Verde pelearían por ser 2° en vez de 1°.

Otro de los escenarios posibles tiene a Cabo Verde como rival de Argentina. Si el seleccionado africano vence a Arabia Saudita por una diferencia menor a cuatro goles y Uruguay no logra derrotar a España, los caboverdianos finalizarán por delante de la Celeste en el Grupo H y se convertirán en el adversario de la Albiceleste en los 16avos de final.

Si Cabo Verde gana por 4 goles, desempata el 1° puesto por goles a favor, o fair play, con España.

Si Cabo Verde gana por 4 o más goles y Uruguay empata, el rival es España.

Si Uruguay no gana y gana Arabia Saudita, el rival es Arabia Saudita.

Cuándo jugará la selección argentina en los 16avos de final del Mundial

Por haber terminado 1° del Grupo J, la Selección jugará el viernes 3 de julio a las 19 (hora Argentina). El partido se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami.

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Si termina en el primer puesto del Grupo J, el equipo de Lionel Scaloni ya tiene definido el camino que recorrerá rumbo a una eventual final del Mundial 2026. Claro está, deberá superar cada una de las instancias eliminatorias. Para que los hinchas empiecen a organizarse, este es el calendario completo con fechas y horarios:

Dieciseisavos de final: Viernes 3 de julio, a las 19.00

Octavos de final: Martes 7 de julio, a las 13.00

Cuartos de final: Sábado 11 de julio, a las 22.00

Semifinal: Miércoles 15 de julio, a las 16.00

Final: Domingo 19 de julio, a las 16