La AFA declaró el 15 de julio como el Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol

La Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) declaró que, a partir de ahora, cada 15 de julio se celebrará el Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol . La decisión fue aprobada por unanimidad durante la reunión del Comité Ejecutivo realizada este miércoles en el predio de Ezeiza.

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La fecha fue elegida para recordar el histórico triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo 2026.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzó perdiendo por la mínima diferencia, pero logró remontar el resultado con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez .

“La fecha se eligió en homenaje a la gran e histórica victoria de la Albiceleste ante Inglaterra en la Semifinal de la Copa del Mundo 2026”, señaló la AFA a través de un comunicado.

Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol en honor al triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra.

La clasificación desató celebraciones en distintos puntos del país, con miles de hinchas en las calles festejando el pase de Argentina a la final.

Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol: reconocimiento a todas

Desde la entidad aclararon que el homenaje no está limitado únicamente al seleccionado masculino mayor. “El reconocimiento es también para todas y cada una de las selecciones nacionales”, expresaron desde la AFA.

La conmemoración incluye a los seleccionados juveniles, masculinos y femeninos, además de los equipos de futsal, fútbol playa y fútbol de campo.

También destacaron el trabajo cotidiano de los planteles que entrenan en el predio Lionel Andrés Messi con la responsabilidad de representar a la camiseta argentina.