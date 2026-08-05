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5 de agosto de 2026 - 20:28
Deportes.

La AFA declaró el 15 de julio como el Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol

La fecha es un homenaje al triunfo de Argentina ante Inglaterra y busca reconocer a todos los equipos que representan al país.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
La bandera tras el triunfo.

La bandera tras el triunfo.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) declaró que, a partir de ahora, cada 15 de julio se celebrará el Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol. La decisión fue aprobada por unanimidad durante la reunión del Comité Ejecutivo realizada este miércoles en el predio de Ezeiza.

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D&iacute;a de las Selecciones Nacionales de F&uacute;tbol en honor al triunfo de la Selecci&oacute;n Argentina ante Inglaterra.

Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol en honor al triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra.

“La fecha se eligió en homenaje a la gran e histórica victoria de la Albiceleste ante Inglaterra en la Semifinal de la Copa del Mundo 2026”, señaló la AFA a través de un comunicado.

La clasificación desató celebraciones en distintos puntos del país, con miles de hinchas en las calles festejando el pase de Argentina a la final.

Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol: reconocimiento a todas

Desde la entidad aclararon que el homenaje no está limitado únicamente al seleccionado masculino mayor. “El reconocimiento es también para todas y cada una de las selecciones nacionales”, expresaron desde la AFA.

La conmemoración incluye a los seleccionados juveniles, masculinos y femeninos, además de los equipos de futsal, fútbol playa y fútbol de campo.

También destacaron el trabajo cotidiano de los planteles que entrenan en el predio Lionel Andrés Messi con la responsabilidad de representar a la camiseta argentina.

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