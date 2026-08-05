Torneo Clausura: Boca Juniors derrotó a Estudiantes de La Plata 1 a 0

Boca Juniors derrotó 1-0 a Estudiantes de La Plata en el partido postergado correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
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El Xeneize se impuso por la mínima en el estadio Tomás Adolfo Ducó y sumó tres puntos importantes antes de recibir a Vélez.
Boca Juniors derrotó 1-0 a Estudiantes de La Plata en el partido postergado correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
El Xeneize hizo de local en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán y consiguió la ventaja en la última acción del primer tiempo.
A los 45 minutos, Boca construyó una jugada colectiva con circulación paciente de izquierda a derecha. Lautaro Blanco envió un gran pase y el Ruso Ascacíbar apareció para definir ante su exequipo y marcar el único gol del encuentro.
Con esa conquista, el conjunto local se fue al descanso arriba en el marcador y logró sostener la diferencia durante el complemento para quedarse con la victoria.
Por la fecha 4, Boca volverá a jugar como local y recibirá a Vélez el sábado, desde las 19.15.
Por su parte, Estudiantes visitará a Deportivo Riestra ese mismo día, a partir de las 14.45.
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