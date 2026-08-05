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5 de agosto de 2026 - 20:52
Deportes.

Torneo Clausura: Boca Juniors derrotó a Estudiantes de La Plata 1 a 0

El Xeneize se impuso por la mínima en el estadio Tomás Adolfo Ducó y sumó tres puntos importantes antes de recibir a Vélez.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Boca Juniors ante Estudiantes de La Plata por el Torneo Clausura.

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El Xeneize hizo de local en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán y consiguió la ventaja en la última acción del primer tiempo.

Boca Juniors ante Estudiantes de La Plata por el Torneo Clausura.

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A los 45 minutos, Boca construyó una jugada colectiva con circulación paciente de izquierda a derecha. Lautaro Blanco envió un gran pase y el Ruso Ascacíbar apareció para definir ante su exequipo y marcar el único gol del encuentro.

Con esa conquista, el conjunto local se fue al descanso arriba en el marcador y logró sostener la diferencia durante el complemento para quedarse con la victoria.

Los próximos partidos

Por la fecha 4, Boca volverá a jugar como local y recibirá a Vélez el sábado, desde las 19.15.

Por su parte, Estudiantes visitará a Deportivo Riestra ese mismo día, a partir de las 14.45.

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