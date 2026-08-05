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5 de agosto de 2026 - 10:48
Liga Profesional

Boca Juniors vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura

Todos los detalles de la previa del partido entre Boca Juniors y Vélez, que se jugará el sábado 8 de agosto desde las 19:15 (hora Argentina) en la Quema. Dirige Yael Falcón Pérez.

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Boca Juniors vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Vélez y Boca Juniors se enfrentarán en la Quema el próximo sábado 8 de agosto desde las 19:15 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 4 del Clausura.

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Así llegan Boca Juniors y Vélez

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Clausura

Boca Juniors igualó 2-2 frente a Newell`s. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 derrota y 1 empate. Le convirtieron 5 goles y registró solo 2 a favor.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Clausura

Vélez viene de un triunfo 1 a 0 frente a Independiente. No querrá perder su invicto de 2 triunfos para seguir sumando victorias en el torneo. En esos partidos, tuvo un total de 5 goles marcados, con 1 encajado.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 3 para el anfitrión y 2 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 8 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Vélez se llevó la victoria por 2 a 1.

Yael Falcón Pérez fue designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 4: vs Vélez: 8 de agosto - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Platense: 15 de agosto - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Racing Club: 23 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Lanús: 29 de agosto - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 5: vs Defensa y Justicia: 17 de agosto - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs River Plate: 23 de agosto - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Dep. Riestra: 29 de agosto - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
Horario Boca Juniors y Vélez, según país
  • Argentina: 19:15 horas
  • Colombia y Perú: 17:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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