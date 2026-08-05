Independiente vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Clausura

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El duelo correspondiente a la fecha 4 del Clausura se jugará el próximo sábado 8 de agosto a las 21:30 (hora Argentina).

Así llegan Independiente y Platense Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Clausura Independiente no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Vélez.

Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura Platense viene de caer en su estadio ante Talleres por 0 a 4. En sus últimos encuentros cosechó 1 derrota y 1 empate, en los que pudo anotar 3 goles en el arco rival y le han encajado 8 tantos.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 8 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Independiente resultó vencedor por 0 a 1. El árbitro designado para el encuentro es Nicolás Ramírez.

Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Clausura Fecha 5: vs Lanús: 17 de agosto - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Independiente Riv. (M): 22 de agosto - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Gimnasia (Mendoza): 30 de agosto - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Clausura Fecha 5: vs Boca Juniors: 15 de agosto - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Barracas Central: 23 de agosto - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Defensa y Justicia: 31 de agosto - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar Horario Independiente y Platense, según país Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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