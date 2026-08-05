El seleccionado de la Liga Jujeña tiene todo listo para la Copa País

La Liga Jujeña de Fútbol confirmó a Ismael Rodríguez como nuevo entrenador de su seleccionado para disputar la Copa País, torneo nacional organizado por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino. La etapa regional comenzará durante agosto y esta semana se conocerá la lista definitiva de jugadores.

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El presidente de la entidad, Daniel Fin, explicó que el cambio en la conducción técnica se produjo luego de que José Castaño no pudiera continuar por cuestiones personales.

“La Copa País es de seleccionados liguistas y comienza el próximo miércoles 12 de agosto . Ayer asumió el técnico Ismael Rodríguez , ex-entrenador de la primera de Talleres de Perico. Por cuestiones personales, el profesor José Castaño no pudo continuar”, señaló Fin.

Rodríguez tendrá la responsabilidad de preparar al conjunto jujeño para una serie de eliminación directa ante el seleccionado de la Liga de Tartagal, representante de Salta.

Cuándo jugará la Liga Jujeña ante Tartagal

El partido de ida se disputará el 12 de agosto de 2026, mientras que la revancha se jugará el 19 de agosto, nuevamente frente a la Liga de Tartagal.

“Nos toca una serie de ida y vuelta con la Liga de Tartagal. El ganador clasificará y jugará la siguiente instancia”, indicó el presidente de la Liga Jujeña.

El camino hacia la final de la Región Norte

El seleccionado que se imponga en la llave avanzará a la siguiente fase de la Copa País y disputará la final de la Región Norte frente al representante de Tucumán.

Mientras avanza la preparación, durante esta semana se dará a conocer la nómina definitiva de futbolistas convocados por el nuevo cuerpo técnico.

Cómo le fue a la Liga Jujeña en la Copa País 2025

En la edición 2025, la Liga Jujeña quedó eliminada frente a la Liga del Ramal después de una serie muy pareja. El partido de ida terminó igualado 1 a 1, mientras que la revancha, disputada en San Pedro, finalizó 2 a 2.

Con el marcador global empatado 3 a 3, la clasificación se definió mediante una extensa tanda de penales. La Liga del Ramal se impuso por 8 a 7, luego de que el arquero Nahuel Fanola contuviera el último remate ejecutado por Marcos Coria. De esta manera, el conjunto dirigido entonces por José Castaño quedó fuera de la competencia.