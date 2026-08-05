miércoles 05 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de agosto de 2026 - 08:06
Fútbol.

El seleccionado de la Liga Jujeña tiene todo listo para la Copa País

Ismael Rodríguez asumió como nuevo DT del seleccionado para la Copa País. El equipo debutará el 12 de agosto ante la Liga de Tartagal.

+ Seguir en
Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Liga del Ramal vs Liga Jujeña en la Copa País 2025.

Liga del Ramal vs Liga Jujeña en la Copa País 2025.

La Liga Jujeña de Fútbol confirmó a Ismael Rodríguez como nuevo entrenador de su seleccionado para disputar la Copa País, torneo nacional organizado por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino. La etapa regional comenzará durante agosto y esta semana se conocerá la lista definitiva de jugadores.

Lee además
La Liga Jujeña de Fútbol y la Liga del Ramal empataron
Fútbol.

La Liga Jujeña de Fútbol y la Liga del Ramal empataron en el arranque de la Copa País
La Liga del Ramal representará a Jujuy en la Copa País. / foto: Liga Del Ramal San Pedro de Jujuy
Fútbol.

La Liga del Ramal clasificó en la Copa País con épico triunfo sobre la Liga Jujeña

El presidente de la entidad, Daniel Fin, explicó que el cambio en la conducción técnica se produjo luego de que José Castaño no pudiera continuar por cuestiones personales.

Ismael Rodríguez asumió la conducción del seleccionado

“La Copa País es de seleccionados liguistas y comienza el próximo miércoles 12 de agosto. Ayer asumió el técnico Ismael Rodríguez, ex-entrenador de la primera de Talleres de Perico. Por cuestiones personales, el profesor José Castaño no pudo continuar”, señaló Fin.

Rodríguez tendrá la responsabilidad de preparar al conjunto jujeño para una serie de eliminación directa ante el seleccionado de la Liga de Tartagal, representante de Salta.

Cuándo jugará la Liga Jujeña ante Tartagal

El partido de ida se disputará el 12 de agosto de 2026, mientras que la revancha se jugará el 19 de agosto, nuevamente frente a la Liga de Tartagal.

“Nos toca una serie de ida y vuelta con la Liga de Tartagal. El ganador clasificará y jugará la siguiente instancia”, indicó el presidente de la Liga Jujeña.

El camino hacia la final de la Región Norte

El seleccionado que se imponga en la llave avanzará a la siguiente fase de la Copa País y disputará la final de la Región Norte frente al representante de Tucumán.

Mientras avanza la preparación, durante esta semana se dará a conocer la nómina definitiva de futbolistas convocados por el nuevo cuerpo técnico.

Cómo le fue a la Liga Jujeña en la Copa País 2025

En la edición 2025, la Liga Jujeña quedó eliminada frente a la Liga del Ramal después de una serie muy pareja. El partido de ida terminó igualado 1 a 1, mientras que la revancha, disputada en San Pedro, finalizó 2 a 2.

Con el marcador global empatado 3 a 3, la clasificación se definió mediante una extensa tanda de penales. La Liga del Ramal se impuso por 8 a 7, luego de que el arquero Nahuel Fanola contuviera el último remate ejecutado por Marcos Coria. De esta manera, el conjunto dirigido entonces por José Castaño quedó fuera de la competencia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La Liga Jujeña de Fútbol y la Liga del Ramal empataron en el arranque de la Copa País

La Liga del Ramal clasificó en la Copa País con épico triunfo sobre la Liga Jujeña

La Liga del Ramal consiguió una ventaja clave en la Copa País

Cómo se juega la fecha 3 de la Liga Jujeña: cruces y equipo libre

Programaron la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña

Las más leídas

Mapa de deudores de Jujuy 
Jujuy.

Mapa de jujeños con deudas impagas: cuál es el departamento con más deudores

Hospital Pablo Soria.
Jujuy.

Principio de incendio en el Hospital Pablo Soria: no hubo heridos ni evacuados

Toreo de la vincha en Casabindo: una hermosa costumbre
Religión.

Cuándo es el Toreo de la Vincha en Casabindo

La influencer y expareja de L-Gante que escapó del departamento de Facundo Moyano.
Policiales.

Quién es Candela Arizaga, la influencer que denunció a Facundo Moyano

Restringen el estacionamiento en avenida 19 de Abril.
Capital.

Avenida 19 de Abril: este miércoles y jueves habrá restricciones de tránsito

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel