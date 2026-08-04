Cómo se juega la fecha 3 de la Liga Jujeña: cruces y equipo libre

El Consejo Directivo de la Liga Jujeña confirmó cómo se disputará la tercera fecha del Torneo Clausura de primera división tanto femenina como masculina. Asimismo, desde la organización indicaron que en esta oportunidad el Club Los Perales quedará libre.
Fecha 3 de la Liga Jujeña: cruces, canchas y horarios
Jueves 6 de agosto
Comercio vs La Viña
Jesús Flores
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Gimnasia vs Alberdi
Papel Noa
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Viernes 7 de agosto
Luján vs El Cruce
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Lavalle vs Atlético Palpalá
Libero Bravo
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Gorriti vs Palermo
Fausto Tejerina
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Malvinas vs Belgrano
Jesús Flores
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Nieva vs San Francisco
La Tablada
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00
Sábado 8 de agosto
Universitarios vs Zapla
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Domingo 9 de agosto
Cuyaya vs Talleres
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.