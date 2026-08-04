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4 de agosto de 2026 - 09:51
Deportes.

Cómo se juega la fecha 3 de la Liga Jujeña: cruces y equipo libre

La Liga Jujeña confirmó cómo se jugará la tercera fecha del Torneo Clausura de primera división femenina y masculina.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
LIga Jujeña&nbsp; - Foto: Club Social y Deportivo Comercio - Alto Comedero

LIga Jujeña  - Foto: Club Social y Deportivo Comercio - Alto Comedero

El Consejo Directivo de la Liga Jujeña confirmó cómo se disputará la tercera fecha del Torneo Clausura de primera división tanto femenina como masculina. Asimismo, desde la organización indicaron que en esta oportunidad el Club Los Perales quedará libre.

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Fecha 3 de la Liga Jujeña: cruces, canchas y horarios

Jueves 6 de agosto

Comercio vs La Viña
Jesús Flores
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Gimnasia vs Alberdi
Papel Noa
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Viernes 7 de agosto

Luján vs El Cruce
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Lavalle vs Atlético Palpalá
Libero Bravo
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Gorriti vs Palermo
Fausto Tejerina
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Malvinas vs Belgrano
Jesús Flores
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Nieva vs San Francisco
La Tablada
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00

Sábado 8 de agosto

Universitarios vs Zapla
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

Domingo 9 de agosto

Cuyaya vs Talleres
La Tablada
Femenino a las 14:00
Masculino a las 16:00

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