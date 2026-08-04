Cómo se juega la fecha 3 de la Liga Jujeña: cruces y equipo libre

LIga Jujeña - Foto: Club Social y Deportivo Comercio - Alto Comedero

El Consejo Directivo de la Liga Jujeña confirmó cómo se disputará la tercera fecha del Torneo Clausura de primera división tanto femenina como masculina. Asimismo, desde la organización indicaron que en esta oportunidad el Club Los Perales quedará libre.

Fecha 3 de la Liga Jujeña: cruces, canchas y horarios Jueves 6 de agosto Comercio vs La Viña

Jesús Flores

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00

Gimnasia vs Alberdi

Papel Noa

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00

Viernes 7 de agosto Luján vs El Cruce

La Tablada

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00

Lavalle vs Atlético Palpalá

Libero Bravo

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00 Gorriti vs Palermo

Fausto Tejerina

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00 Malvinas vs Belgrano

Jesús Flores

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00 Nieva vs San Francisco

La Tablada

Femenino a las 19:00

Masculino a las 21:00 Sábado 8 de agosto Universitarios vs Zapla

La Tablada

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00 Domingo 9 de agosto Cuyaya vs Talleres

La Tablada

Femenino a las 14:00

Masculino a las 16:00

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