Martina López, la única jujeña convocada al Seleccionado Nacional de Natación

La nadadora jujeña Martina López fue convocada para integrar la delegación argentina que participará de la XLIV Copa Pacífico de Natación , una competencia internacional que se disputará del 22 al 25 de octubre de 2026 en el Centro Acuático Kristel Köbrich , en Santiago de Chile .

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La convocatoria representa un gran logro para el deporte provincial, ya que Martina López será la única deportista de Jujuy incluida en la nómina nacional para esta competencia.

La Confederación Argentina de Deportes Acuáticos difundió la lista de convocados, donde Martina es parte del contingente dentro de la categoría Juveniles A , miembro del equipo argentino que competirá en modalidad autofinanciada.

Martina viene construyendo un camino importante dentro de la natación. Hace dos años participó en los Juegos Evita , donde logró traer dos medallas para Jujuy. Su crecimiento deportivo la llevó ahora a formar parte de una convocatoria nacional, un paso clave para seguir sumando experiencia y competir en un escenario internacional.

Martina López, la única jujeña convocada al Seleccionado Nacional de Natación

Una jujeña en el Seleccionado Nacional

La nadadora jujeña se destaca en distintas pruebas de pileta. Entre sus especialidades aparecen:

100 metros crol

200 metros crol

400 metros libre

100 metros combinado

50 metros mariposa

Su participación en varias pruebas muestra una preparación amplia y una gran capacidad para adaptarse a diferentes estilos y distancias.

Orgullo para Jujuy

La presencia de Martina Lopezen la Copa Pacífico confirma el crecimiento de la natación jujeña y marca un logro especial para una deportista que viene trabajando desde hace años para llegar a este nivel.

Ser la única representante de la provincia en una competencia internacional convierte su convocatoria en una noticia de enorme valor para el deporte de Jujuy.

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