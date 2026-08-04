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4 de agosto de 2026 - 09:24
Deportes.

Martina López, la única jujeña convocada al Seleccionado Nacional de Natación

La nadadora jujeña fue incluida en la nómina nacional para competir del 22 al 25 de octubre en Santiago de Chile en una nueva edición de la Copa Pacífico.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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La convocatoria representa un gran logro para el deporte provincial, ya que Martina López será la única deportista de Jujuy incluida en la nómina nacional para esta competencia.

La Confederación Argentina de Deportes Acuáticos difundió la lista de convocados, donde Martina es parte del contingente dentro de la categoría Juveniles A, miembro del equipo argentino que competirá en modalidad autofinanciada.

De los Evita a una competencia internacional

Martina viene construyendo un camino importante dentro de la natación. Hace dos años participó en los Juegos Evita, donde logró traer dos medallas para Jujuy. Su crecimiento deportivo la llevó ahora a formar parte de una convocatoria nacional, un paso clave para seguir sumando experiencia y competir en un escenario internacional.

Martina López, la única jujeña convocada al Seleccionado Nacional de Natación

Martina López, la única jujeña convocada al Seleccionado Nacional de Natación

Una jujeña en el Seleccionado Nacional

La nadadora jujeña se destaca en distintas pruebas de pileta. Entre sus especialidades aparecen:

  • 100 metros crol
  • 200 metros crol
  • 400 metros libre
  • 100 metros combinado
  • 50 metros mariposa

Su participación en varias pruebas muestra una preparación amplia y una gran capacidad para adaptarse a diferentes estilos y distancias.

Orgullo para Jujuy

La presencia de Martina Lopezen la Copa Pacífico confirma el crecimiento de la natación jujeña y marca un logro especial para una deportista que viene trabajando desde hace años para llegar a este nivel.

Ser la única representante de la provincia en una competencia internacional convierte su convocatoria en una noticia de enorme valor para el deporte de Jujuy.

Lo que tenés que saber

  • Martina Lopez fue convocada a la XLIV Copa Pacífico de Natación.
  • Será la única deportista de Jujuy en la nómina argentina.
  • La competencia será del 22 al 25 de octubre de 2026.
  • El torneo se realizará en Santiago de Chile.
  • La sede será el Centro Acuático Kristel Köbrich.
  • Martina integra la categoría Juveniles A.
  • Hace dos años participó en los Juegos Evita.
  • En esa competencia consiguió dos medallas.
  • Compite en pruebas como 100 crol, 200 crol, 400 libre, 100 combinado y 50 mariposa.

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