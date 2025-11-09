domingo 09 de noviembre de 2025

9 de noviembre de 2025 - 19:02
Estadio Kempes.

Tragedia en Córdoba: un hombre murió en una competencia de natación

La víctima, de 73 años y oriunda de Casilda, Santa Fe, se descompensó al salir de la pileta en plena competencia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Maria Eugenia Burgos
Maria Eugenia Burgos
Tragedia en Córdoba: un hombre murió en una competencia de natación

Tragedia en Córdoba: un hombre murió en una competencia de natación

Murió un nadador tras sufrir un infarto masivo en la pileta del Kempes

Murió un nadador tras sufrir un infarto masivo en la pileta del Kempes

Un hombre de 73 años murió este domingo durante una competencia de natación que se desarrollaba en el predio del estadio Mario Alberto Kempes, en la provincia de Córdoba. El trágico hecho ocurrió mientras se disputaba el Torneo Interprovincial de Natación Máster y Premáster, evento que reúne a deportistas de distintas provincias del país.

Según informaron desde la organización, la víctima era oriunda de la ciudad de Casilda, Santa Fe, y había viajado especialmente para participar en la competencia. Todo se desencadenó al término de una de las pruebas: el nadador se descompensó al salir del agua y, pese a los esfuerzos de los rescatistas y del personal médico presente, no pudieron reanimarlo.

El hecho generó conmoción entre los participantes y el público presente, ya que la jornada se desarrollaba con normalidad en la pileta olímpica Georgina Bardach, ubicada dentro del complejo deportivo. La Federación Cordobesa de Natación, organizadora del evento, suspendió inmediatamente las actividades previstas para el resto del día.

pileta del Kempes
Murió un nadador tras sufrir un infarto masivo en la pileta del Kempes

Murió un nadador tras sufrir un infarto masivo en la pileta del Kempes

Una competencia que reúne a generaciones en Córdoba

El torneo, que se realiza regularmente en distintas sedes del país, tiene como objetivo mantener el espíritu competitivo de quienes alguna vez participaron en circuitos federados y dar espacio a nuevos aficionados. En esta edición, habían competido nadadores de entre 20 y 75 años, federados en la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA).

Fuentes policiales confirmaron que el hombre fue asistido en el lugar por personal médico y que se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas exactas del fallecimiento. “El nadador se descompuso al salir del agua; de inmediato se iniciaron maniobras de RCP, pero no respondió”, precisaron desde la Policía de Córdoba.

El episodio reabrió el debate sobre los controles de salud y la prevención en competencias deportivas para adultos mayores, un segmento cada vez más numeroso dentro del deporte amateur. Organizaciones del rubro expresaron su pesar y enviaron condolencias a la familia del deportista.

La Federación Cordobesa de Natación y la Secretaría de Deportes de Córdoba manifestaron su acompañamiento a los allegados del hombre fallecido y destacaron que se trataba de “un atleta con años de experiencia y gran compromiso con la natación”.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Turno de Córdoba Capital, que investiga las circunstancias del hecho y ordenó la autopsia para determinar si la muerte fue consecuencia de un problema cardíaco o de otra causa súbita.

