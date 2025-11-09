domingo 09 de noviembre de 2025

9 de noviembre de 2025 - 10:45
Franco Colapinto sorprendió en Brasil: entró disfrazado como Valderrama al Fan Zone de San Pablo

Franco Colapinto mostró su costado más divertido, llegó de incógnito al Fan Zone de Brasil y terminó cantando con los fanáticos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Colapinto entra de incógnito al Fan Zone con el guardaespaldas detrás. (@ColapintoFiles).

Colapinto entra de incógnito al Fan Zone con el guardaespaldas detrás. (@ColapintoFiles).

El público brasileño y los fanáticos argentinos que se acercaron al Fan Zone de Interlagos no podían creerlo: Franco Colapinto apareció disfrazado de Carlos “El Pibe” Valderrama. Con peluca rubia, bigote falso y anteojos oscuros, el piloto argentino de Alpine ingresó al predio sin ser reconocido, pero no tardó en delatarse cuando la gente comenzó a corear su nombre.

El divertido episodio ocurrió este sábado por la mañana, durante la actividad que la Fórmula 1 organiza fuera del paddock para que los fans puedan interactuar con sus ídolos. A unos veinte minutos del circuito principal, el Fan Zone se convirtió en una auténtica fiesta celeste y blanca.

Franco Colapinto de incógnito en Brasil

Lo más llamativo de su participación ocurrió antes, cuando llegó Franco a ese complejo montado detrás del circuito. Para que no lo reconocieran y por lo divertido que es, lo hizo con una peluca y bigotes rubios estilo Carlos Valderrama (llamaba mucho la atención) y lentes oscuros.

Apenas fue presentado, los hinchas argentinos estallaron con el clásico “Que de la mano, de Colapinto, todos la vuelta vamos a dar”, haciendo vibrar a San Pablo. Franco saludó, rió y, como si fuera poco, se puso a hacer jueguitos con una pluma de bádminton sobre el escenario, desatando otra ola de aplausos y cánticos.

Luego, el bonaerense bajó del escenario, cruzó las vallas y se acercó al público para firmar banderas y sacarse selfies. Con su habitual simpatía, agradeció el cariño y se quedó varios minutos compartiendo con los fanáticos que viajaron desde distintos puntos de Argentina.

Pero la broma no terminó ahí. Más tarde, Colapinto volvió a aparecer, camuflado como miembro de seguridad, mientras su compañero Esteban Ocon repartía gorras. Con gorro y campera negra, se mezcló entre los guardias y simuló ser uno de ellos, arrancando carcajadas entre quienes lo reconocieron.

Lo que parecía una jornada complicada por la alerta meteorológica terminó siendo una fiesta: el sol se abrió justo cuando apareció Franco. “Se despejó con Colapinto”, bromeaban los hinchas mientras seguían cantando y filmando el momento con sus celulares.

