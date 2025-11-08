sábado 08 de noviembre de 2025

8 de noviembre de 2025 - 11:40
Fórmula 1.

Franco Colapinto quedó afuera del Gran Premio de Brasil 2025 tras fuerte choque

El piloto argentino, que largó desde el puesto 16, perdió el control de su coche en la séptima vuelta, impactó con el muro del circuito de Interlagos y abandonó la prueba.

Federico Franco
Por  Federico Franco
image
El choque se produjo luego de que Colapinto perdiera el control de su monoplaza en una curva mojada, en condiciones complicadas por la lluvia en el circuito. Tras una trompo, quedó fuera de carrera al estrellarse contra las barreras.

image

La secuencia crítica se desencadenó en la sexta vuelta, cuando Oscar Piastri, Nico Hülkenberg y Franco Colapinto sufrieron despistes en el mismo sector del circuito. El piloto argentino, Colapinto, transmitió tranquilidad al declarar: “Estoy bien”, según informaron las autoridades de la carrera. Sin embargo, tanto el australiano Piastri como el sudamericano Colapinto se vieron obligados a abandonar la competencia debido a los daños sufridos en sus monoplazas.

La magnitud de los incidentes llevó a la intervención del safety car, que ingresó a la pista para controlar la situación y proteger a los pilotos restantes. Poco después, en la séptima vuelta, la dirección de carrera tomó la decisión de detener la prueba con bandera roja, permitiendo así la retirada segura de los vehículos involucrados y la revisión del estado del trazado.

El pilarense de 22 años había tenido un gran arranque ya que ganó dos posiciones rápidamente y pasó del puesto 16° al 14° tras la largada. Luego del triple despiste, la rápida reacción de los comisarios y la aplicación de los protocolos de seguridad permitieron evitar consecuencias mayores, aunque la jornada quedó marcada por la salida de pista de tres competidores en un mismo sector y la interrupción obligada de la carrera.

formula 1 colapinto

