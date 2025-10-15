La indignante declaración del femicida de Córdoba: "Todo fue por justicia"

El uruguayo Pablo Laurta, acusado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio , fue trasladado este miércoles desde la ciudad de Gualeguaychú hasta Concordia , provincia de Entre Ríos , donde será imputado por un nuevo crimen , el del remisero Martín Sebastián Palacio . Antes de ingresar a la fiscalía, el detenido lanzó frases a los medios presentes: “ Todo fue por justicia ” y “ Tienen que venerarlo, es un mártir ”, en alusión al chofer que lo habría acompañado durante la fuga.

El traslado de Laurta se realizó durante la mañana con un fuerte operativo de seguridad. La fiscal Daniela Montangie , a cargo de la investigación en Entre Ríos, confirmó que el acusado prestará declaración indagatoria en las próximas horas.

“ Todo fue por justicia ”, dijo Laurta al canal local Canal 9 Litoral , segundos antes de que los efectivos cerraran la puerta del vehículo policial. Luego, al llegar a la sede judicial, volvió a hablar ante los medios y exclamó: “ Tienen que venerarlo, es un mártir ”.

El nuevo proceso judicial se desarrolla en paralelo con la causa que se tramita en Córdoba, donde el acusado enfrenta cargos por doble femicidio agravado y sustracción de menores . Las autoridades prevén que permanezca dos o tres días en Concordia antes de ser trasladado a Bouwer , la cárcel cordobesa donde quedará detenido a disposición del tribunal provincial.

El hallazgo del cuerpo del remisero

El lunes pasado, la Policía de Entre Ríos encontró un cuerpo mutilado, decapitado y sin brazos, dentro de una bolsa en una zona rural cercana a Concordia. Los investigadores creen que se trata de Martín Sebastián Palacio, el remisero de San Salvador que Laurta había contratado para viajar hacia Córdoba.

Según informó la fiscal Montangie, las pruebas recabadas vinculan al acusado con la desaparición del chofer. “Hay altas probabilidades de que sea el cuerpo de Martín Palacio. Las pericias ubican al imputado como el último pasajero que subió a su vehículo”, explicó la funcionaria.

El equipo forense trabaja en la identificación del cuerpo a través de muestras de ADN y registros de tatuajes, con el objetivo de confirmar la identidad de la víctima.

doble femicidio El doble femicidio y el rapto del nene se descubrieron tras un llamado al 911 que dio aviso de detonaciones de arma de fuego.

Cómo se desarrolló la investigación

La secuencia comenzó el 8 de octubre, cuando Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, fueron asesinadas a balazos en su vivienda del barrio Villa Rivera Indarte, en Córdoba. Los vecinos señalaron a Laurta como el principal responsable y afirmaron que la víctima había denunciado acoso y hostigamiento por parte de su expareja.

Tras el doble crimen, el acusado huyó junto a su hijo de 5 años, lo que llevó a la Justicia a activar el Alerta Sofía para localizar al menor. La búsqueda se extendió a varias provincias y contó con la colaboración de las policías de Córdoba y Entre Ríos.

Durante el operativo, los investigadores detectaron que Laurta había cruzado a Argentina por un paso clandestino en canoa y contrató al remisero Palacio para llegar a Córdoba. Días después, el auto del chofer fue hallado incendiado en un descampado de Villa Retiro, lo que provocó un incendio que afectó a 14 vehículos y obligó a evacuar a más de 130 personas.

Captura en Gualeguaychú y nuevas pruebas

El domingo, agentes de ambas provincias detuvieron a Laurta en un hotel de Gualeguaychú, donde también hallaron a su hijo en buen estado de salud. Dentro de la habitación encontraron un arma de fuego, teléfonos celulares, una suma importante de dólares y la billetera del remisero.

Fuentes judiciales señalaron que las cámaras de seguridad registraron a Laurta junto a Palacio en la terminal de Concordia, antes del viaje hacia Córdoba. También se confirmó la existencia de una relación previa entre ambos, lo que refuerza la hipótesis de una planificación previa del crimen.

Pablo Laurta enfrenta actualmente tres causas penales: el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, la sustracción del hijo menor y el presunto homicidio del remisero Martín Palacio. La Justicia de Córdoba y la de Entre Ríos coordinan las actuaciones debido a la conexión entre los hechos.

La fiscal Montangie confirmó que, una vez concluida la indagatoria en Concordia, el detenido será trasladado a Córdoba para continuar con el proceso por el doble femicidio.