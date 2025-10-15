miércoles 15 de octubre de 2025

15 de octubre de 2025 - 09:58
Qué es y cómo funciona el ozempic, el medicamento furor en Hollywood que llegó a la Argentina

Originalmente para la diabetes tipo 2, este medicamento destaca por ayudar a perder peso y tiene efectos secundarios a considerar.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Qué es Ozempic, el medicamento contra la diabetes y la obesidad.

Qué es Ozempic, el medicamento contra la diabetes y la obesidad.

El medicamento Ozempic ya se vende en Argentina. Fue desarrollado inicialmente para controlar la diabetes tipo 2, ganó notoriedad por su capacidad de favorecer la pérdida de peso. Esto generó preguntas sobre qué es exactamente y cómo funciona en el cuerpo. Forma parte de un grupo de medicamentos conocidos como agonistas del receptor GLP-1.

Estos son aquellos que simulan la actividad de la hormona natural GLP-1 presente en el organismo. En 2017, la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) autorizó su uso para el tratamiento de la diabetes tipo 2, aunque con el tiempo su empleo se amplió de manera no oficial para controlar el peso corporal.

El Ozempic y otros medicamentos son muy populares para la diabetes y la pérdida de peso.

¿Qué es Ozempic y cuál es su mecanismo de acción?

Existen otros fármacos comparables, como Wegovy (aprobado para la reducción de peso y la disminución de riesgos cardiovasculares), Mounjaro (orientado al tratamiento de la diabetes tipo 2) y Zepbound (destinado a la pérdida de peso). Todos estos medicamentos se aplican mediante inyecciones semanales.

Tanto Wegovy como Ozempic incluyen semaglutida, un compuesto que reproduce la acción de la hormona GLP-1. Esta hormona estimula la liberación de insulina en el páncreas y retrasa el vaciamiento gástrico, provocando que la sensación de saciedad aparezca más rápido y dure más tiempo. Por su lado, Mounjaro y Zepbound incorporan tirzepatida, que imita tanto la GLP-1 como otra hormona llamada GIP.

Wegovy es un medicamento similar al Ozempic que se utiliza para perder peso y disminuir los riesgos cardiovasculares.

Un punto importante es que tanto la semaglutida como la tirzepatida influyen en el cerebro, reduciendo las señales de hambre y modulando lo que algunos pacientes describen como el “ruido de la comida”.

¿Es Ozempic un medicamento efectivo para todos?

No todos los pacientes reaccionan de igual forma a estos tratamientos. En diversos ensayos clínicos, una minoría de participantes no presentó reducciones de peso significativas ni mejoras relevantes en el control de la glucosa. Según Scott Hagan, profesor adjunto de medicina en la Universidad de Washington, “Aún no hemos averiguado quién responderá bien”.

Aun así, para numerosos pacientes los resultados pueden ser bastante alentadores. Un análisis del estudio más amplio sobre semaglutida indicó que quienes usaron el medicamento durante cuatro años consiguieron perder, en promedio, un 10% de su masa corporal y sostener esa reducción en el tiempo. Por su parte, un ensayo con tirzepatida evidenció que los participantes que recibieron la dosis máxima lograron perder aproximadamente un 18% de su peso corporal en 72 semanas.

Muchas personas utilizan Ozempic para perder peso de manera rápida.

Para Melanie Jay, directora del Programa Integral de Obesidad de NYU Langone, estos fármacos representan un avance “revolucionario”.

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes de Ozempic?

Los efectos adversos tienden a ser más notorios al comienzo del tratamiento y cuando las dosis se incrementan de manera progresiva durante los primeros meses. Entre los más frecuentes se incluyen:

  • Náuseas
  • Vómitos
  • Diarrea
  • Estreñimiento
  • Reflujo ácido
  • Dolor y malestar estomacal
  • Fatiga
  • Mareos
  • Dolores de cabeza
El medicamento puede traer efectos secundarios como vómitos y náuseas.

Las personas con diabetes tipo 2 presentan un riesgo elevado de hipoglucemia, es decir, de niveles bajos de glucosa en sangre. En situaciones poco frecuentes, se han observado casos de pancreatitis y complicaciones en la vesícula biliar o los riñones.

Una reducción de peso rápida también puede generar efectos no deseados, como caída del cabello o pérdida de masa muscular, algo especialmente relevante en adultos mayores, quienes podrían verse más expuestos a la fragilidad, señala Hagan.

¿Por cuánto tiempo se utiliza Ozempic?

De acuerdo con Hagan, medicamentos como Ozempic suelen prescribirse de manera indefinida, de forma similar a fármacos para la presión arterial o las estatinas. Si se interrumpe el tratamiento, sus efectos desaparecen. Es habitual que los pacientes lleguen a una meseta en la pérdida de peso, y al suspender la medicación, con frecuencia recuperen parte del peso que habían perdido.

Aún no se conocen los efectos a largo plazo del medicamento.

Como estos fármacos son todavía recientes en el mercado, sus consecuencias a largo plazo no se conocen con certeza, indican los especialistas. Esta falta de información es uno de los motivos por los que los médicos clasifican estos medicamentos como tratamientos para condiciones serias, y no como una estrategia para simplemente perder algunos kilos, explica Melanie Jay.

Es importante subrayar que siempre se debe consultar con el médico de confianza antes de incorporar cualquier nuevo medicamento o terapia, para contar con una evaluación profesional adecuada.

