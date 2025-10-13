Doble femicidio y desaparición de un chofer en Córdoba: encontraron un cuerpo en Entre Ríos

Las autoridades de Entre Ríos , incluido el ministro de Seguridad Néstor Roncaglia , se dirigieron este lunes hacia la zona de Yerua , ubicada a unos 35 kilómetros al suroeste de Concordia , tras el hallazgo de un cuerpo , según informaron fuentes oficiales. Este hecho se produce en el contexto de la búsqueda de Martín Sebastián Palacio, un chofer de 49 años.

Este hombre había sido contratado por Pablo Laurta , el presunto femicida de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio , para un viaje desde Concordia hacia Córdoba .

Claudio González , jefe de la Policía de Entre Ríos, explicó en diálogo con C5N que la trazabilidad de un auto en el que iba Laurta hizo que focalizaran la búsqueda en la zona donde esta tarde trabajaron los peritos.

“En esos rastrillajes se encuentra el cuerpo de una persona que carece de extremidades superiores y cabeza, en estado de descomposición y sin ropa", amplio González y dijo que ahora viene un proceso que tiene que ver con el reconocimiento. En ese marco, este martes a las 9 habrá una conferencia de prensa.

El ministro Roncaglia agregó ante ese canal de noticias: “Por el contexto, creemos en un alto porcentaje que puede tratarse de Martín Palacio, a pesar de que le faltan la cabeza y las extremidades”.

Este lunes encontraron la billetera del chofer

En paralelo, la Policía de Entre Ríos confirmó este lunes que se encontró la billetera del conductor, vinculada al Toyota Corolla blanco, en la habitación del hotel Berlín de Gualeguaychú, donde Laurta se hospedó junto a su hijo tras huir del lugar del doble asesinato.

Ese mismo día se realizaron pericias en la habitación donde fue detenido Laurta. La Policía Científica levantó huellas, analizó rastros y dispositivos electrónicos, y revisó un cuaderno hallado que podría ofrecer información sobre el chofer desaparecido.

El doble femicidio en Córdoba y la desaparición del chofer.

Simultáneamente, continuaban los rastrillajes en Entre Ríos, en zonas de Concordia, Federal y San Salvador, con apoyo de drones, perros especializados y personal técnico, en busca de nuevas pistas sobre el paradero del remisero.