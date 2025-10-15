miércoles 15 de octubre de 2025

15 de octubre de 2025 - 12:04
Policiales.

Horror en Jujuy: habría matado a su mamá, incendiado la casa y se tiró de un puente

El joven de 20 años habría convivido varios días con el cuerpo de la mujer. Tras un incendio en la vivienda, se arrojó de un puente y murió horas después.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Horror en Jujuy.

Horror en Jujuy.

Un crimen seguido de suicidio conmociona a la ciudad de San Salvador de Jujuy, donde una mujer de unos 60 años fue hallada sin vida en su vivienda del barrio El Chingo, mientras que su hijo de 20 años murió horas después tras arrojarse de un puente. Según el informe policial, el joven habría provocado un incendio en la casa antes de abandonar el lugar.

El hallazgo en el barrio El Chingo

El hecho fue informado a las 21.30, cuando la fiscal de turno solicitó la intervención del personal policial en una casa. En el lugar, los agentes encontraron el cuerpo de una mujer tendida en el patio interior, en posición decúbito dorsal y cubierta con mantas, rodeada de material carbonizado producto de un foco ígneo dentro del inmueble.

De acuerdo con los primeros datos, el hijo de la víctima habría iniciado el incendio antes de retirarse del domicilio y dirigirse en un automóvil Ford Focus color gris hacia el puente San Martín, desde donde se arrojó al vacío. Fue rescatado con vida y trasladado al Hospital Pablo Soria, donde falleció cerca de la 1.20 de la madrugada debido a las lesiones sufridas.

Horror en Jujuy
Horror en Jujuy.

Horror en Jujuy.

El informe forense preliminar

El examen médico legal determinó que el cuerpo de la mujer presentaba entre 10 y 14 días de fallecida y se encontraba en estado avanzado de descomposición. Además, el informe consignó múltiples heridas punzocortantes en el cuello, cabeza y otras zonas del cuerpo, compatibles con un ataque con arma blanca.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia médico legal, con el objetivo de establecer la causa y la fecha exacta de la muerte.

Intervención policial y medidas judiciales

El inmueble quedó bajo custodia policial hasta que se realice una nueva inspección ocular durante la jornada. Ambos cuerpos fueron trasladados a la morgue para las pericias correspondientes.

La Seccional Tercera quedó a cargo de la custodia del vehículo y del traslado del joven fallecido, mientras la investigación continúa bajo la supervisión del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó diversas diligencias periciales para esclarecer los hechos.

De acuerdo con los primeros elementos reunidos, los investigadores manejan la hipótesis de que el joven habría atacado a su madre con un arma blanca, permaneció en la vivienda varios días y luego provocó un incendio antes de abandonar el lugar. Tras el hecho, se desplazó hasta el puente San Martín, donde se arrojó al vacío, lo que derivó en su fallecimiento.

Horror en Jujuy

