Donación de órganos en Jujuy: la mayoría de los pacientes espera un riñón

Jujuy tiene actualmente 129 pacientes en lista de espera para recibir un órgano o tejido, y 108 de ellos esperan un trasplante de riñón , según confirmó el director del CUCAIJUY, Luis Luna , en diálogo con Canal 4 y TodoJujuy.

El dato marca una realidad central dentro del sistema de procuración y trasplante: la necesidad renal concentra la mayor demanda. A nivel provincial, el Registro Nacional de Procuración y Trasplante del INCUCAI informa que Jujuy cuenta con 129 personas en lista de espera de órganos, dato correspondiente a residentes de la provincia.

Durante este 2026, en Jujuy se van realizando 31 ablaciones, 11 más que el mismo momento del 2025, por lo que el Dr. Luna explicó que el aumento de procedimientos de ablación va acompañado por una demanda sostenida de pacientes que necesitan un trasplante. “ El número de pacientes que requiere un órgano o tejido va creciendo también de forma proporcional"

"Hoy por hoy tenemos en Jujuy 129 pacientes que están en lista de espera, de los cuales 108 esperan un riñón”, detalló. "Hoy por hoy tenemos en Jujuy 129 pacientes que están en lista de espera, de los cuales 108 esperan un riñón”, detalló.

El director del CUCAIJUY también destacó que la provincia ya alcanzó el procedimiento número 31 en lo que va del año. “Ya vamos por el procedimiento número 31, que es un número muy importante para la provincia, para el número de habitantes que tiene la provincia”, señaló.

Según explicó, se trata de una cifra que supera las metas previstas en comparación con el año anterior. “Se superó y queremos que las expectativas en este año sigan así por el bien de los pacientes que están en lista de espera”, agregó.

Por qué el riñón es el órgano más esperado

El trasplante renal es uno de los procedimientos más frecuentes dentro del sistema de trasplantes, ya que muchas personas con enfermedad renal crónica avanzada dependen de diálisis mientras esperan un órgano compatible.

La donación de riñón puede provenir de un donante fallecido o de un donante vivo. En Argentina, el sistema nacional de donación y trasplante está coordinado y fiscalizado por el INCUCAI, organismo que impulsa, norma y controla las actividades de donación y trasplante de órganos, tejidos y células en el país.

En el caso de Jujuy, Luna remarcó que los hospitales Pablo Soria y San Roque vienen trabajando de manera activa en los procesos de procuración. “El hospital Pablo Soria y el hospital San Roque son dos hospitales que están trabajando en forma muy activa, puesto que ahí está bien organizado el tema de la unidad de procuración”, indicó.

donacion de organos.jpg CUCAIJUY: 129 jujeños esperan un trasplante; 108 requieren riñón

Quiénes pueden donar un riñón en vida

La donación renal en vida es posible, pero debe cumplir requisitos médicos y legales estrictos. La legislación argentina establece que solo puede donar órganos en vida una persona capaz, mayor de 18 años. Además, la donación en vida no puede realizarse para cualquier receptor: puede autorizarse cuando el receptor sea pariente consanguíneo o por adopción hasta el cuarto grado, cónyuge o una persona con quien mantiene una unión convivencial. En todos los casos se necesita la opinión favorable de los médicos que realizarán el trasplante.

También es fundamental que la donación no comprometa la salud del donante y que existan perspectivas de éxito para el receptor. La donación debe ser voluntaria, gratuita y sin ningún tipo de contraprestación económica.

Antes de concretar una donación renal en vida, el donante debe atravesar estudios clínicos, cardiológicos, nefrológicos, psicológicos, inmunológicos y de compatibilidad. El objetivo es confirmar que puede vivir saludablemente con un solo riñón y que el procedimiento es seguro para ambas partes.

Cómo es la donación de riñón

Cuando se trata de un donante fallecido, la donación solo puede realizarse en determinadas condiciones médicas, generalmente en unidades críticas, y después de confirmar criterios clínicos y legales. En Argentina, toda persona mayor de 18 años es considerada donante si manifestó su voluntad afirmativa o si no dejó constancia expresa de oposición.

En el caso del riñón, una vez concretada la donación, el órgano se asigna a partir de criterios médicos, compatibilidad, urgencia, tiempo en lista y normas del sistema nacional. La prioridad no se decide de manera individual ni por pedido personal, sino a través de registros oficiales y criterios técnicos.

En Jujuy, el CUCAIJUY trabaja dentro de esa red nacional, articulando con hospitales, equipos médicos y el sistema federal de procuración y trasplante.

La importancia de la conciencia social

Luna remarcó que el crecimiento de las ablaciones no sería posible sin una respuesta positiva de la comunidad. “Esto no podría realizarse si no hay una conciencia de la sociedad, una voluntad de la sociedad, ya que esto prácticamente en un 90% se debe gracias a eso”, sostuvo.

También explicó que algunos tejidos ablacionados fueron destinados a pacientes jujeños, mientras que otros pueden ser derivados a provincias con mayor demanda, según las necesidades del sistema. En el caso de córneas, señaló que Jujuy viene trabajando junto a otras jurisdicciones y puede colaborar cuando no hay receptores locales compatibles.

“Todas las provincias que vienen trabajando bien y generando donantes tienen que ver la posibilidad, si no hay pacientes receptores en esa provincia, de ceder la córnea a otras provincias que están necesitando”, explicó.

Dónde consultar en Jujuy

Las personas que quieran informarse sobre donación de órganos pueden comunicarse con el CUCAIJUY, ubicado en Güemes 1360, San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes de 8 a 14. También está disponible el teléfono 4221228, según la información oficial del Ministerio de Salud de Jujuy.

La donación de órganos salva vidas. Y en Jujuy, donde 108 personas esperan un riñón, cada procedimiento representa una posibilidad concreta de cambiar la historia de un paciente y de su familia.