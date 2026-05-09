Un jujeño estará presente en el encuentro más importante del mundo sobre insuficiencia cardíaca

Jujuy estará presente en uno de los encuentros médicos más importantes del mundo sobre insuficiencia cardíaca, donde el cardiólogo Pablo Clementti, MP 355, viajará a Barcelona para participar del Heart Failure 2026, el congreso anual organizado por la Heart Failure Association de la Sociedad Europea de Cardiología, que se realizará del 9 al 12 de mayo en España y también tendrá modalidad online.
El evento reúne a referentes internacionales de la cardiología y está considerado una de las principales citas científicas para actualizar conocimientos sobre prevención, diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Este año, el lema central será “Evolution in Heart Failure”, con foco en los avances que están cambiando la atención de los pacientes.
Jujuy en un encuentro internacional
Antes de viajar, Clementti destacó la importancia de participar en este espacio científico y remarcó que se trata de una oportunidad para traer a Jujuy información actualizada sobre una enfermedad de alto impacto.
“En este momento estoy viajando a Barcelona, al congreso más importante de insuficiencia cardíaca del mundo, el Congreso Europeo de Insuficiencia Cardíaca, en donde se presentan los mejores trabajos y las novedades en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca”, expresó el cardiólogo.
El especialista también subrayó el nivel internacional de la convocatoria: “Ahí van los médicos más representativos del mundo. Es tremendamente importante. Los mejores tratamientos, los últimos tratamientos de insuficiencia cardíaca se presentan en este congreso”.
Día Mundial del Corazón
El cardiólogo Pablo Clementti viajará a Barcelona para participar del Heart Failure 2026, organizado por la Asociación de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología.
Qué temas se tratarán en el congreso
De acuerdo con la información oficial de la Sociedad Europea de Cardiología, el programa científico de Heart Failure 2026 abordará temas como medicina de precisión, nuevos fármacos, herramientas basadas en inteligencia artificial, salud digital, diagnóstico avanzado, dispositivos innovadores y monitoreo remoto.
También habrá debates interactivos, sesiones prácticas y presentación de investigaciones de alto impacto. La organización informó que este año recibió un número récord de trabajos científicos y presentaciones de “Late-Breaking Science”, destinadas a mostrar resultados recientes que pueden influir directamente en la atención de los pacientes.
Por qué es importante la insuficiencia cardíaca
La insuficiencia cardíaca es una enfermedad en la que el corazón no logra bombear sangre de manera adecuada para cubrir las necesidades del organismo. Puede generar falta de aire, cansancio, hinchazón de piernas, limitación para realizar actividades cotidianas y hospitalizaciones frecuentes.
Por eso, los avances en diagnóstico temprano, tratamiento farmacológico, dispositivos y seguimiento remoto son fundamentales para mejorar la calidad de vida y reducir complicaciones. En ese sentido, Clementti remarcó que la participación en el congreso permitirá acercar nuevas herramientas al abordaje local.
“Este evento es tremendamente importante para los cardiólogos. Por suerte, tengo la posibilidad de asistir, así que ya traeremos novedades a Jujuy”, señaló.
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