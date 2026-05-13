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13 de mayo de 2026 - 13:23
Jujuy.

Jujuy tendrá un concierto gratuito con músicos de Latinoamérica y Estados Unidos

El evento reunirá a músicos católicos de distintos países y promete una noche de música, oración y testimonios para toda la familia este 16 de mayo en Jujuy

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
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El evento tendrá lugar este viernes 16 de mayo desde las 18 y contará con la participación de músicos y cantantes católicos de distintos países de Latinoamérica y Estados Unidos. La propuesta incluirá momentos de alabanza, adoración, testimonios y canciones originales interpretadas en vivo.

Durante una entrevista televisiva, Ítala y Juanjo, integrantes del proyecto y provenientes de Paraguay y Perú, contaron cómo viven esta experiencia misionera que recorre distintos países llevando música y espiritualidad.

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Un encuentro de música y fe para toda la familia

“Va a ser un momento para cantarle a Dios, compartir en familia y vivir una noche de oración y adoración”, explicaron los artistas invitados.

Desde la organización remarcaron que el ingreso será libre y gratuito y recomendaron llegar con anticipación para conseguir un buen lugar dentro del predio de Ciudad Cultural.

Además del concierto principal, los integrantes de “Cielo Abierto” participan durante la semana de distintas actividades en parroquias jujeñas, donde realizan encuentros de oración y música junto a la comunidad.

“Antes de cada concierto compartimos con la gente, cantamos y participamos de momentos de adoración constante. También nosotros vivimos un proceso espiritual en cada ciudad”, señalaron.

Artistas de distintos países llegarán a Jujuy

El espectáculo contará con músicos provenientes de Perú, Paraguay, México, Estados Unidos y distintas provincias argentinas.

Entre los invitados mencionaron a Kiki Marques, desde Estados Unidos, y Pedro y Cristal, fundadores del movimiento nacido en México y que hoy recorre gran parte de Sudamérica.

Según relataron, el objetivo de “Cielo Abierto” es evangelizar a través de la música y acercar a las personas a la fe desde experiencias emocionales y espirituales.

“Es como preparar una cita. La música ayuda a abrir el corazón y acercarse a Dios”, explicaron durante la entrevista.

cielo abierto

Cronograma de actividades en parroquias de Jujuy

Además del gran concierto del viernes, habrá encuentros previos en distintas iglesias de la provincia:

  • Miércoles 13: Parroquia San Roque y Santa Bárbara
  • Jueves 14: Parroquia Virgen de la Medalla Milagrosa
  • Viernes 15: Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús

En todos los casos, las actividades comenzarán luego de las celebraciones de misa y estarán abiertas al público.

Música original y una fiesta de alabanza

Los artistas adelantaron que el público podrá escuchar canciones de autoría propia, con mensajes vinculados a la esperanza, la fe y el agradecimiento.

Durante la entrevista incluso interpretaron un fragmento en vivo de una de sus canciones, donde invitaron a “dar gracias a Dios” a través de la música.

“El concierto tendrá momentos de adoración profunda, pero también mucha alegría y una gran fiesta de alabanza” “El concierto tendrá momentos de adoración profunda, pero también mucha alegría y una gran fiesta de alabanza”

El evento se realizará este viernes 16 de mayo desde las 18 en Ciudad Cultural y será abierto para toda la comunidad jujeña.

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