Jujuy tendrá un concierto gratuito con músicos de Latinoamérica y Estados Unidos

La música, la fe y la oración volverán a encontrarse en Jujuy con la llegada de “Cielo Abierto” , el reconocido movimiento internacional de adoración eucarística que realizará un concierto gratuito en Ciudad Cultural.

Jujuy. La Iglesia Catedral prorrogó el sorteo del bono contribución: cuándo será

Devoción. Este viernes conmemoran el 80° aniversario de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario

El evento tendrá lugar este viernes 16 de mayo desde las 18 y contará con la participación de músicos y cantantes católicos de distintos países de Latinoamérica y Estados Unidos. La propuesta incluirá momentos de alabanza, adoración, testimonios y canciones originales interpretadas en vivo.

Durante una entrevista televisiva, Ítala y Juanjo, integrantes del proyecto y provenientes de Paraguay y Perú, contaron cómo viven esta experiencia misionera que recorre distintos países llevando música y espiritualidad.

“Va a ser un momento para cantarle a Dios, compartir en familia y vivir una noche de oración y adoración”, explicaron los artistas invitados.

Embed - Jujuy tendrá un concierto gratuito con músicos de Latinoamérica y Estados Unidos

Desde la organización remarcaron que el ingreso será libre y gratuito y recomendaron llegar con anticipación para conseguir un buen lugar dentro del predio de Ciudad Cultural.

Además del concierto principal, los integrantes de “Cielo Abierto” participan durante la semana de distintas actividades en parroquias jujeñas, donde realizan encuentros de oración y música junto a la comunidad.

“Antes de cada concierto compartimos con la gente, cantamos y participamos de momentos de adoración constante. También nosotros vivimos un proceso espiritual en cada ciudad”, señalaron.

Artistas de distintos países llegarán a Jujuy

El espectáculo contará con músicos provenientes de Perú, Paraguay, México, Estados Unidos y distintas provincias argentinas.

Entre los invitados mencionaron a Kiki Marques, desde Estados Unidos, y Pedro y Cristal, fundadores del movimiento nacido en México y que hoy recorre gran parte de Sudamérica.

Según relataron, el objetivo de “Cielo Abierto” es evangelizar a través de la música y acercar a las personas a la fe desde experiencias emocionales y espirituales.

“Es como preparar una cita. La música ayuda a abrir el corazón y acercarse a Dios”, explicaron durante la entrevista.

cielo abierto

Cronograma de actividades en parroquias de Jujuy

Además del gran concierto del viernes, habrá encuentros previos en distintas iglesias de la provincia:

Miércoles 13: Parroquia San Roque y Santa Bárbara

Jueves 14: Parroquia Virgen de la Medalla Milagrosa

Viernes 15: Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús

En todos los casos, las actividades comenzarán luego de las celebraciones de misa y estarán abiertas al público.

Música original y una fiesta de alabanza

Los artistas adelantaron que el público podrá escuchar canciones de autoría propia, con mensajes vinculados a la esperanza, la fe y el agradecimiento.

Durante la entrevista incluso interpretaron un fragmento en vivo de una de sus canciones, donde invitaron a “dar gracias a Dios” a través de la música.

“El concierto tendrá momentos de adoración profunda, pero también mucha alegría y una gran fiesta de alabanza” “El concierto tendrá momentos de adoración profunda, pero también mucha alegría y una gran fiesta de alabanza”

El evento se realizará este viernes 16 de mayo desde las 18 en Ciudad Cultural y será abierto para toda la comunidad jujeña.