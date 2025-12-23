El sábado se hace el pesebre viviente de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús

Este sábado 27 de diciembre se realizará como se convirtió en una costumbre en Navidad, el Pesebre Viviente en el atrio de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús . “ Actúan veinte chicos”, contó Gissel Flores, la coordinadora del evento.

Jujuy. Por la tormenta el encuentro de pesebres se realizó en el interior de la Iglesia Catedral

“Están todos invitados para ver esto, que se vinieron preparando los chicos hace ya un mes. Vienen ensayando”, y recalcó que son todos adolescentes y niños de la parroquia. “Lo venimos haciendo ya hace tres años aproximadamente” .

“También hacemos los Vía Crucis Vivientes en Pascua, así que es algo que a ellos les encanta actuar, es un carisma que tiene nuestro grupo juvenil de la parroquia, se comprometen un montón”, marco Flores y dijo que para enero “nos dedicamos a hacer los encuentros parroquiales”.

Pesebre viviente de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús

Qué es un pesebre viviente

Es una representación del nacimiento de Jesús de Nazaret a partir de varios cuadros con personajes vivos, aprovechando un entorno o paraje rústico o con interés arquitectónico, como el casco antiguo de un pueblo, en una costumbre mundial.

Las recreaciones más representadas en estos pesebres son el nacimiento de Jesús, la visita de los tres Reyes Magos y la huida a Egipto. Cada una de estas escenas es interpretada por actores que dan vida a los personajes, creando un ambiente mágico y emotivo que cautiva tanto a los mayores como a los pequeños.