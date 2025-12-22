lunes 22 de diciembre de 2025

22 de diciembre de 2025 - 19:42
Casa de Gobierno.

Cambios en el Gabinete: asumieron nuevos Ministros y funcionarios

Esta tarde en Casa de Gobierno, asumieron nuevos Ministros y otros funcionarios en la conformación del nuevo Gabinete provincial.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Nuevo gabinete en el gobierno provincial.

Leandro Alvarez, ministro de Ambiente

En un acto realizado esta tarde en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, asumieron nuevos funcionarios, entre ellos varios ministros del Gabinete. Fue durante una ceremonia presidida por el gobernador de la provincia, Carlos Sadir.

Juraron como nuevos ministros, José Manzur en el Ministerio de Salud, quien reemplaza a Gustavo Bouhid; Daniela Teseira que reemplaza a Miriam Serrano en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático llega Leandro Álvarez en reemplazo de María Inés Zigarán.

También asumió el nuevo responsable de Fiscalía de Estado, Diego Cussel que reemplaza a Miguel Rivas, y también Facundo Agustín Luna es el nuevo Procurador del Tesoro de la provincia. “Muy feliz y agradecido por la aceptación de este cargo”, dijo Sadir.

Diego Cussel, Fiscal de Estado
Facundo Luna, Procurador del Tesoro
“Esto es un gran desafío, un trabajo duro que se viene”, marcó el mandatario y les agradeció a los funcionarios salientes. “Han trabajado en todo este tiempo. “Todos han hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo para llegar a este momento”, y anticipó que habrá más cambios.

Las expectativas de los Ministros

Daniela Teseira dijo que los objetivos son “la reorganización administrativa. Quiero poner el Ministerio de Educación al servicio de la escuela y que no las escuelas estén al servicio de la burocracia. Estoy por resignificar el rol docente, los equipos directivos, los equipos supervisivos, que de allí salgan las voces y las necesidades para nuestro sistema. Obviamente, visibilizando siempre el alumno y la familia”.

Confirmó que habrá cambios. “Van a haber algunos cambios dentro del Ministerio de Educación con un nuevo equipo de trabajo, que estamos haciendo las primeras reuniones”, aunque no quiso especificar las modificaciones.

Daniela Teseira, ministra de Educación
Sobre lo que significa resignificar el rol docente, la flamante Ministra dijo que “la voz del docente sea escuchada. Yo creo que viene con un agobio el rol docente, así que me parece que es importante hoy que todo lo normativo venga a dar respuesta a lo que los docentes de hace mucho tiempo venimos solicitando”.

Marcó que una de sus prioridades será trabajar contra el bullying y el acoso. “Vengo trabajando desde distintos lugares y con capacitaciones acerca de esta problemática. Y también la de la discapacidad, que es algo que me interpela por ser madre de un niño con discapacidad”.

Leandro Álvarez asumió en el Ministerio de Cambio Climático y aseguró que uno de los puntos centrales será la gestión de residuos. “Tenemos que ver cómo vamos a mejorar los residuos, cómo vamos a mejorar la gestión acá en la ciudad y en toda la provincia”.

José Manzur, ministro de Salud
“Me interesa y me preocupa muy sobremanera ver sobre las rutas o en los barrios el amontonamiento de basura. Hay que ver qué solución darle para eso. Con la estación húmeda tenemos el riesgo justamente de anegación y con la estación seca es una carga de fuego muy alta. Tenemos que cuidar los residuos todo el año”, dijo el ahora funcionario.

“Es fundamental la participación ciudadana. Por eso nosotros hacemos publicaciones para concientizar a la gente de cómo hacer el tratamiento de residuos. Le pedimos que separen los residuos, los secos de los húmedos, y le pedimos que no los tiren en cualquier lado”.

José Manzur afirmó que “el gobierno de la provincia viene haciendo una gran inversión en salud y la recomendación es seguir apostando y pensando en la gente, en la accesibilidad a los servicios de salud y sobre todo en la calidad de dichos servicios”.

Seguir reforzando el trabajo que se viene haciendo en los hospitales. Vamos a poner el acento fuertemente en lo que es la atención primaria de la salud. Jujuy tiene una rica historia en ese sentido, así que vamos a trabajar en esa línea”.

