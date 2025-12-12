Carlos Alberto Presti juró como Ministro de Defensa: tendrá un Gabinete con fuerte presencia militar

El teniente general Carlos Alberto Presti asumió este mediodía como ministro de Defensa ante el presidente, Javier Milei, en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Durante el acto, pronunció su jura “por Dios y la patria” y oficializó su desembarco al frente de una cartera atravesada por urgencias internas y por una transición demorada tras la salida de Luis Petri.

El equipo de colaboradores que Presti que se terminó de definir en las últimas horas refleja esa lógica: suma oficiales en actividad, retirados y técnicos que ya se desempeñaban en la gestión de Luis Petri, su antecesor.

El cargo de mayor jerarquía, la Secretaría de Estrategias y Asuntos Militares —similar a un viceministerio— será asumido por el general de división Jorge Alberto Puebla, de 59 años. Con una amplia trayectoria en áreas de planificación, Puebla se convertirá en el principal nexo entre el edificio de Azopardo y los Estados Mayores de las tres fuerzas. Su nombramiento es leído como una señal de confianza de Presti hacia un oficial discreto y orientado a la gestión.

En paralelo, el teniente coronel Daniel Enrique Martella, quien había pasado a retiro durante la etapa kirchnerista, ocupará la Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa. Su regreso a un rol central responde al interés de Presti en reincorporar cuadros que habían sido apartados años atrás, reforzando así un área clave para la política exterior de Javier Milei, en especial en lo vinculado a cooperación militar con Estados Unidos e Israel.

Entre las prioridades iniciales del ministro se encuentra la reorganización del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), un organismo que arrastra problemas estructurales, demoras en pagos y reclamos sostenidos. La entidad quedará bajo la conducción de un civil con experiencia en gestión empresarial, cuyo nombre aún no fue dado a conocer por el Gobierno. La primera decisión formal de Presti será intervenir el proceso de reestructuración para estabilizar las prestaciones de salud.

Por otro lado, en la Agencia Logística de la Defensa, área clave para adquirir y proveer equipamiento, alimentos, combustible y servicios de transporte, asumirá el general de brigada Carlos Horacio Martín, ex director nacional de Planeamiento y Estrategia en Defensa. Su designación responde al reconocimiento de su profundo conocimiento del sistema de compras, un punto decisivo ante los planes de modernización que el Gobierno pretende financiar en los próximos meses.

Carlos Alberto Presti ministro de Defensa

La Secretaría de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa continuará bajo el mando de Mario Katzenell, lo que reafirma la línea de trabajo vinculada al desarrollo tecnológico y productivo local en materia militar. A su vez, el coronel de Intendencia Ariel Andrés Mira Peña quedará al frente del área de Administración, un sector esencial para la planificación del presupuesto ministerial.

En cuanto a las fuerzas armadas, Presti designó en el Ejército al general Oscar Santiago Zarich, quien se desempeñaba en la Dirección de Adiestramiento y Alistamiento. En la Armada, el vicealmirante Juan Carlos Romay será el nuevo jefe del Estado Mayor tras el retiro de cuatro almirantes, entre ellos Carlos María Allievi. Finalmente, en la Fuerza Aérea fue ratificado el brigadier mayor Gustavo Javier Valverde, figura clave en la llegada y puesta en operación de los F-16, que arribaron al país la semana pasada.