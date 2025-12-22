lunes 22 de diciembre de 2025

22 de diciembre de 2025 - 21:10
Accidente.

Alto Comedero: un colectivo chocó una columna de media tensión y dejó sin luz a vecinos

Un colectivo chocó a una columna de media tensión, y el daño originó que parte de Alto Comedero se quedara sin luz.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Un colectivo chocó una columna y dejó sin luz a vecinos de Alto Comedero

Un colectivo chocó una columna y dejó sin luz a vecinos de Alto Comedero

Un colectivo colisionó contra una columna de media tensión y provocó importantes daños en la estructura y en el transformador que abastece a la zona de El Balcón, en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy.

Según se informó desde EJESA, la empresa que presta el servicio en la provincia, el impacto afectó directamente el equipamiento eléctrico, lo que generó inconvenientes en el suministro y obligó a desplegar personal técnico para intervenir en el lugar.

El choque ocasionó deterioro en la columna y comprometería el funcionamiento del transformador que alimenta el sector, por lo que se inició un operativo para asegurar la zona y evitar riesgos.

Un colectivo chocó una columna y dejó sin luz a vecinos de Alto Comedero
Un colectivo chocó una columna y dejó sin luz a vecinos de Alto Comedero

Un colectivo chocó una columna y dejó sin luz a vecinos de Alto Comedero

Los trabajos en Alto Comedero

Desde el área técnica indicaron que se realizarán tareas de armado de estructura, además de la reposición del poste y del transformador, trabajos clave para restablecer el servicio con normalidad. Las labores, según la estimación inicial, tendrán una duración aproximada de 5 horas, dependiendo de las condiciones de seguridad y del avance del montaje.

Mientras continúen los trabajos, recomiendan a los vecinos tomar precauciones y evitar acercarse al sector intervenido, especialmente por la presencia de cables y equipos de media tensión. Se aguarda que, una vez finalizada la reposición del poste y el transformador, el suministro quede normalizado en la zona afectada.

Un colectivo chocó una columna y dejó sin luz a vecinos de Alto Comedero
Un colectivo chocó una columna y dejó sin luz a vecinos de Alto Comedero

Un colectivo chocó una columna y dejó sin luz a vecinos de Alto Comedero

Interrupción programada

EJESA informó cortes programados de energía para este martes 23 de diciembre en distintos puntos de San Salvador de Jujuy debido a trabajos de mantenimiento y mejora de la red de 8 a 14hs. La empresa aclaró que los horarios son estimados y que el servicio podría volver antes si las tareas terminan con anticipación.

Cortes programados de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy

  • Fecha: martes 23 de diciembre
  • Horario: 8:00 A 14:00 HS
  • Zonas: B° 22 de Diciembre, Bº Ledesma, Loteo Caballero, B° Cerro Las Rosas, Loteo Balut y zonas aledañas.

Durante la jornada se realizarán los trabajos pertinentes para normalizar una estructura, revisar y reparar soportes y cables para que cumplan con todas las normas de seguridad y funcionamiento. De esta manera, se ordenará la red y se mejorará la seguridad y la confiabilidad del servicio eléctrico en tu barrio.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

