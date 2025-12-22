Alto Comedero: un colectivo chocó una columna de media tensión y dejó sin luz a vecinos

Un colectivo chocó una columna y dejó sin luz a vecinos de Alto Comedero

Un colectivo colisionó contra una columna de media tensión y provocó importantes daños en la estructura y en el transformador que abastece a la zona de El Balcón, en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy .

Según se informó desde EJESA, la empresa que presta el servicio en la provincia, el impacto afectó directamente el equipamiento eléctrico , lo que generó inconvenientes en el suministro y obligó a desplegar personal técnico para intervenir en el lugar.

El choque ocasionó deterioro en la columna y comprometería el funcionamiento del transformador que alimenta el sector, por lo que se inició un operativo para asegurar la zona y evitar riesgos.

Los trabajos en Alto Comedero

Desde el área técnica indicaron que se realizarán tareas de armado de estructura, además de la reposición del poste y del transformador, trabajos clave para restablecer el servicio con normalidad. Las labores, según la estimación inicial, tendrán una duración aproximada de 5 horas, dependiendo de las condiciones de seguridad y del avance del montaje.

Mientras continúen los trabajos, recomiendan a los vecinos tomar precauciones y evitar acercarse al sector intervenido, especialmente por la presencia de cables y equipos de media tensión. Se aguarda que, una vez finalizada la reposición del poste y el transformador, el suministro quede normalizado en la zona afectada.

Interrupción programada

EJESA informó cortes programados de energía para este martes 23 de diciembre en distintos puntos de San Salvador de Jujuy debido a trabajos de mantenimiento y mejora de la red de 8 a 14hs. La empresa aclaró que los horarios son estimados y que el servicio podría volver antes si las tareas terminan con anticipación.

Cortes programados de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy

Fecha: martes 23 de diciembre

Horario: 8:00 A 14:00 HS

Zonas: B° 22 de Diciembre, Bº Ledesma, Loteo Caballero, B° Cerro Las Rosas, Loteo Balut y zonas aledañas.

Durante la jornada se realizarán los trabajos pertinentes para normalizar una estructura, revisar y reparar soportes y cables para que cumplan con todas las normas de seguridad y funcionamiento. De esta manera, se ordenará la red y se mejorará la seguridad y la confiabilidad del servicio eléctrico en tu barrio.