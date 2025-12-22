Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas para este martes 23 de diciembre

Cortes programados de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy
Fecha: martes 23 de diciembre
Horario: 8:00 A 14:00 HS
Zonas: B° 22 de Diciembre, Bº Ledesma, Loteo Caballero, B° Cerro Las Rosas, Loteo Balut y zonas aledañas.
Durante la jornada se realizarán los trabajos pertinentes para normalizar una estructura, revisar y reparar soportes y cables para que cumplan con todas las normas de seguridad y funcionamiento. De esta manera, se ordenará la red y se mejorará la seguridad y la confiabilidad del servicio eléctrico en tu barrio