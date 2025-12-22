Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas para este martes 23 de diciembre Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas para este martes

EJESA informó cortes programados de energía para este martes 23 de diciembre en distintos puntos de San Salvador de Jujuy debido a trabajos de mantenimiento y mejora de la red de 8 a 14hs. La empresa aclaró que los horarios son estimados y que el servicio podría volver antes si las tareas terminan con anticipación.

Cortes programados de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy Fecha: martes 23 de diciembre

Horario: 8:00 A 14:00 HS

Zonas: B° 22 de Diciembre, Bº Ledesma, Loteo Caballero, B° Cerro Las Rosas, Loteo Balut y zonas aledañas. Durante la jornada se realizarán los trabajos pertinentes para normalizar una estructura, revisar y reparar soportes y cables para que cumplan con todas las normas de seguridad y funcionamiento. De esta manera, se ordenará la red y se mejorará la seguridad y la confiabilidad del servicio eléctrico en tu barrio

