lunes 22 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de diciembre de 2025 - 15:48
Servicios.

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas para este martes 23 de diciembre

Este martes 23 de diciembre se llevan adelante trabajos de mejoras programadas en el servicio de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas para este martes 23 de diciembre

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas para este martes 23 de diciembre

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas para este martes

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas para este martes

Lee además
Tras el temporal: Hubo muchos árboles caídos y complicaciones con el tendido eléctrico
Servicio.

Comienza a normalizarse el servicio de energía eléctrica
Este domingo 21 de diciembre se llevan adelante trabajos de mejoras programadas en el servicio de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy y Palpalá..(Foto ilustrativa)
Servicios.

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas para este domingo en capital y Palpalá

Corte de luz
Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas para este martes

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas para este martes

Cortes programados de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy

  • Fecha: martes 23 de diciembre
  • Horario: 8:00 A 14:00 HS
  • Zonas: B° 22 de Diciembre, Bº Ledesma, Loteo Caballero, B° Cerro Las Rosas, Loteo Balut y zonas aledañas.

Durante la jornada se realizarán los trabajos pertinentes para normalizar una estructura, revisar y reparar soportes y cables para que cumplan con todas las normas de seguridad y funcionamiento. De esta manera, se ordenará la red y se mejorará la seguridad y la confiabilidad del servicio eléctrico en tu barrio

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Comienza a normalizarse el servicio de energía eléctrica

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas para este domingo en capital y Palpalá

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas en Libertador y Palpalá

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas en San Salvador de Jujuy

La campaña "Sin casco no ingresas" agrega sanciones: cuáles serán

Lo que se lee ahora
Un auto cayó por un barranco en Jujuy.
Jujuy.

Un auto cayó por un barranco en Higuerillas y la conductora quedó atrapada

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Conmoción por la muerte de un ex intendente.
Política.

Conmoción por la muerte de un ex intendente e histórico dirigente político

Un auto cayó por un barranco en Jujuy.
Jujuy.

Un auto cayó por un barranco en Higuerillas y la conductora quedó atrapada

Gimnasia y Esgrima de Jujuy confirma renovaciones y refuerzos para 2026 video
Primera Nacional.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy confirma renovaciones y refuerzos para 2026

Alerta en Jujuy.
Precaución.

Alerta para esta noche en Jujuy: prevén tormentas fuertes, viento y granizo

María Luz Herrera
Chaco.

Caso María Luz Herrera: la estremecedora hipótesis del fiscal sobre el asesinato

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel