Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas para el viernes 12 de diciembre en Perico

Este viernes 12 de diciembre, la empresa EJESA realizará una interrupción programada del servicio de energía en zonas de Perico durante la mañana.

Durante la jornada se llevarán adelante trabajos para poner en funcionamiento una nueva Instalación eléctrica que permitirá transformar y distribuir energía eléctrica, aumentando la capacidad y calidad del suministro en la zona.

image Mejoras programadas en Perico Fecha: 12 de diciembre de 2025

Zona: La Ripiera y zonas aledañas.

Horario estimado: de 08:00 a 14:00 Hs. aproximadamente.‍ El equipo técnico realizará tareas que requieren una interrupción temporal del suministro. Una vez finalizado el trabajo, el mismo se restablecerá automáticamente por lo que se aconseja desenchufar los artefactos que no sean de primera necesidad para evitar inconvenientes.

Estas mejoras forman parte del plan de inversión y mantenimiento para optimizar la calidad del servicio eléctrico.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.