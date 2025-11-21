Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas para el viernes 21 de noviembre

Este viernes se llevan adelante trabajos de mejoras programadas en el servicio de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy y El Carmen.

Cortes de luz en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Este viernes 21 de noviembre, la empresa EJESA realizará una interrupción programada del servicio de energía en zonas de San Salvador de Jujuy y El Carmen.

Se llevarán adelante trabajos de despeje arbóreo en líneas eléctricas cambios de antena de baja tensión en San Salvador como también trabajos que implican manipular conductores, fusibles o equipos que conforman un tramo de baja tensión de la red eléctrica en El Carmen.

Los cortes en el suministro de energía iniciaron desde las 8 de la mañana y se extenderán hasta las 13hs según cada localidad.

