viernes 21 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de noviembre de 2025 - 08:55
Servicios.

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas para el viernes 21 de noviembre

Este viernes se llevan adelante trabajos de mejoras programadas en el servicio de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy y El Carmen.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Cortes de luz en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Cortes de luz en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Este viernes se llevan adelante trabajos de mejoras programadas en el servicio de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy y El Carmen.

Este viernes se llevan adelante trabajos de mejoras programadas en el servicio de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy y El Carmen.

Este viernes se llevan adelante trabajos de mejoras programadas en el servicio de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy y El Carmen.

Este viernes se llevan adelante trabajos de mejoras programadas en el servicio de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy y El Carmen.

Lee además
Tareas de mantenimiento.
Atención.

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas para este lunes 17 de noviembre
Cortes de luz en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Servicios.

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas para el jueves 13 de noviembre

Se llevarán adelante trabajos de despeje arbóreo en líneas eléctricas cambios de antena de baja tensión en San Salvador como también trabajos que implican manipular conductores, fusibles o equipos que conforman un tramo de baja tensión de la red eléctrica en El Carmen.

Los cortes en el suministro de energía iniciaron desde las 8 de la mañana y se extenderán hasta las 13hs según cada localidad.

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Mejoras programadas en San Salvador de Jujuy

  • Fecha: viernes 21 de noviembre
  • Horario: 8 a12hs
  • Zonas: Agropecuaria Mealla y Frigorí fico Puna - Zona Rio Blanco y aledaños
  • Tareas: Realizaremos un despeje arbóreo en líneas eléctricas para asegurar un servicio más seguro, confiable y con menos interrupciones en tu barrio. Además reemplazaremos postes dañados, aisladores, crucetas y así garantizar la seguridad y confiabilidad de la red eléctrica.
image

Mejoras programadas en El Carmen

  • Fecha: viernes 21 de noviembre
  • Horario: de 9 a 13hs
  • Zona: Cliari, (polleria Hualpahuasi
  • Tarea: Se realizarán trabajos que implican manipular conductores, fusibles o equipos que conforman un tramo de baja tensión de la red eléctrica. Esto mejora la calidad del suministro, adecuar la red a nuevas cargas y extender la vida útil de las instalaciones
image

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas para este lunes 17 de noviembre

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas para el jueves 13 de noviembre

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas para el miércoles 12 de noviembre

Intentó detenerse y terminó volcando la camioneta en la Ruta Nacional 66

Juampi González llega por primera vez a Jujuy con "Soltero 2.0 Modo Cupido"

Lo que se lee ahora
un frente frio ingresa al pais y provocara tormentas: a que hora llueve en jujuy video
Atención.

Un frente frío ingresa al país y provocará tormentas: a qué hora llueve en Jujuy

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

El IUPS abre sus inscripciones sólo para varones
Agresión.

Patota en Alto Comedero: el IUPS abrió actuaciones por un alumno señalado en la causa

Un frente frío ingresa al país y provocará tormentas: a qué hora llueve en Jujuy video
Atención.

Un frente frío ingresa al país y provocará tormentas: a qué hora llueve en Jujuy

Catamarca tuvo la ciudad más caliente del país este jueves al mediodía
SMN.

Catamarca tuvo la ciudad más caliente del país este jueves al mediodía

Choque en Ruta 9.
Policiales.

Fuerte choque en la subida a Alto Comedero: circular con precaución

Brutal ataque a un adolescente en Jujuy: el duro relato de una madre video
Policiales.

Ataque en patota en Alto Comedero: dos demorados y todo el grupo bajo investigación

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel