Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Este domingo 9 de noviembre, la empresa EJESA realiza una interrupción programada del servicio de energía en zonas de San Pedro de Jujuy.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
En la jornada de este domingo 9 de noviembre se registra interrupción del servicio de luz en el interior de la provincia por mejoras programadas hasta las 13hs
Este domingo 9 de noviembre, la empresa EJESA realiza una interrupción programada del servicio de energía en zonas de San Pedro de Jujuy.
Se llevarán adelante trabajos de mantenimiento preventivo de engrase y ajuste en una sub estación eléctrica, para garantizar el buen funcionamiento, vida útil, seguridad y eficiencia en el sistema . El corte en el suministro de energía eléctrica se realiza desde las 8 y se prevé que será hasta las 13hs.
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.