domingo 09 de noviembre de 2025

9 de noviembre de 2025 - 10:45
Servicios.

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

En la jornada de este domingo 9 de noviembre se registra interrupción del servicio de luz en el interior de la provincia por mejoras programadas hasta las 13hs

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Se llevarán adelante trabajos de mantenimiento preventivo de engrase y ajuste en una sub estación eléctrica, para garantizar el buen funcionamiento, vida útil, seguridad y eficiencia en el sistema . El corte en el suministro de energía eléctrica se realiza desde las 8 y se prevé que será hasta las 13hs.

ejesa.png
Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Mejoras programadas que requieren interrupción del servicio

  • Fecha: domingo 9 de noviembre
  • Horario: de 8 a 13hs
  • Localidad: San Pedro
  • Sectores: B° Albornoz, Bº Santa Ana, Bº Providencia, Bº Güemes, Asentamiento Güemes y zonas aledañas.
  • Tareas: mantenimiento preventivo de engrase y ajuste en una sub estación eléctrica, para garantizar el buen funcionamiento, vida útil, seguridad y eficiencia en el sistema eléctrico. Además un despeje arbóreo en líneas eléctricas para seguir brindando un servicio seguro, confiable y con menos interrupciones

