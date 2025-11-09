Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

EJESA anuncia tareas programadas para esta semana en Perico y San Salvador de Jujuy

Este domingo 9 de noviembre , la empresa EJESA realiza una interrupción programada del servicio de energía en zonas de San Pedro de Jujuy.

Se llevarán adelante trabajos de mantenimiento preventivo de engrase y ajuste en una sub estación eléctrica, para garantizar el buen funcionamiento, vida útil, seguridad y eficiencia en el sistema . El corte en el suministro de energía eléctrica se realiza desde las 8 y se prevé que será hasta las 13hs.

La tormenta eléctrica generó cortes de luz en algunos sectores de la provincia.

