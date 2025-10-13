Cortes de luz para el martes 14 de octubre en San Salvador de Jujuy y Puesto Viejo

Cortes de luz en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Este martes 14 de octubre se llevarán adelante cortes programados en el suministro de energía eléctrica que afectarán a distintas zonas de San Salvador de Jujuy y Puesto Viejo. La medida fue anunciada por la empresa distribuidora con el fin de realizar trabajos de mantenimiento en la red.

Corte de lluz para el martes 14 (1) Corte de luz para este martes 14 de octubre en San Salvador de Jujuy En San Salvador de Jujuy se llevarán adelante trabajos de renovación, reemplazo y reubicación de equipos subterráneos, permitiendo proteger y controlar los circuitos de media tensión y así asegurar un suministro confiable, con mayor capacidad y seguridad en la red.

Zona afectada: B° Centro (entre Av. 19 de Abril, Balcarce, Independencia, Sarmiento) y zonas aledañas.

Día: martes 14 de octubre

Horario: de 01:00 a 07:00 aproximadamente Corte de lluz para el martes 14 (2) Corte de luz para este martes 14 de octubre en Puesto Viejo Se realizarán trabajos de puesta en funcionamiento de una nueva Instalación eléctrica que permitirá transformar y distribuir energía eléctrica, aumentando la capacidad y calidad del suministro en la zona. Zona afectada: Las Cañadas y zonas aledañas. Día: martes 14 de octubre Horario: de 9:00 A 13:00 horas aproximadamente Canales de contacto Sitio web : ejesa.com.ar

: ejesa.com.ar Línea de teléfono: 0800 888 0077

0800 888 0077 Asistente virtual: VOLT

VOLT SMS: 50150

50150 Whastapp: 388 4613738

388 4613738 Email: [email protected]

