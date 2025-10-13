lunes 13 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de octubre de 2025 - 15:43
Servicios.

Cortes de luz para el martes 14 de octubre en San Salvador de Jujuy y Puesto Viejo

Mañana martes 14 de octubre habrá cortes programados de luz en barrios de San Salvador de Jujuy y Puesto Viejo por trabajos de renovación y reemplazo.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Cortes de luz en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Cortes de luz en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Corte de lluz para el martes 14 (2)
Corte de lluz para el martes 14 (1)
Lee además
Sin casos de dengue en Jujuy (Foto ilustrativa)
Salud.

Jujuy sigue sin casos de dengue
Día de la Madre en Altos de la Viña.
Imperdible.

Celebrá el Día de la Madre con un almuerzo especial en Altos de la Viña

Corte de lluz para el martes 14 (1)

Corte de luz para este martes 14 de octubre en San Salvador de Jujuy

En San Salvador de Jujuy se llevarán adelante trabajos de renovación, reemplazo y reubicación de equipos subterráneos, permitiendo proteger y controlar los circuitos de media tensión y así asegurar un suministro confiable, con mayor capacidad y seguridad en la red.

Zona afectada: B° Centro (entre Av. 19 de Abril, Balcarce, Independencia, Sarmiento) y zonas aledañas.

Día: martes 14 de octubre

Horario: de 01:00 a 07:00 aproximadamente

Corte de lluz para el martes 14 (2)

Corte de luz para este martes 14 de octubre en Puesto Viejo

Se realizarán trabajos de puesta en funcionamiento de una nueva Instalación eléctrica que permitirá transformar y distribuir energía eléctrica, aumentando la capacidad y calidad del suministro en la zona.

Zona afectada: Las Cañadas y zonas aledañas.

Día: martes 14 de octubre

Horario: de 9:00 A 13:00 horas aproximadamente

Canales de contacto

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jujuy sigue sin casos de dengue

Celebrá el Día de la Madre con un almuerzo especial en Altos de la Viña

Violencia de género: detienen a un joven tras agredir a una mujer embarazada en Loteo Bárcena

Abrieron una consulta sobre transporte para vecinos de San Salvador de Jujuy

Más de 100 actas por alcoholemias positivas y 2 muertes en las rutas jujeñas

Lo que se lee ahora
un jujeno sera premiado por la academia nacional de ingenieria video
Orgullo.

Un jujeño será premiado por la Academia Nacional de Ingeniería

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Llegan las lluvias a Jujuy: para cuándo cómo van a seguir las temperaturas
Atención.

Clima en Jujuy: vuelve la lluvia y baja la temperatura

Este martes no habrá clases a nivel nacional por una medida de fuerza de Ctera.
Educación.

¿Cuándo empieza el paro nacional docente?

La Policía de Salta desarticuló una fiesta clandestina en Orán (El Tribuno)
Orán.

La Policía desarticuló una fiesta clandestina y sancionó a la organizadora

Gimnasia de Jujuy.
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy enfrentará a Deportivo Madryn por los cuartos de final ¿Cuándo y dónde?

Ingreso a primer año. video
Educación.

Empezaron las inscripciones para el ingreso a primer año: cómo hacerlo, link y requisitos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel