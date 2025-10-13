Cortes de luz para el martes 14 de octubre en San Salvador de Jujuy y Puesto Viejo

Este martes 14 de octubre se llevarán adelante cortes programados en el suministro de energía eléctrica que afectarán a distintas zonas de San Salvador de Jujuy y Puesto Viejo. La medida fue anunciada por la empresa distribuidora con el fin de realizar trabajos de mantenimiento en la red.
Corte de luz para este martes 14 de octubre en San Salvador de Jujuy
En San Salvador de Jujuy se llevarán adelante trabajos de renovación, reemplazo y reubicación de equipos subterráneos, permitiendo proteger y controlar los circuitos de media tensión y así asegurar un suministro confiable, con mayor capacidad y seguridad en la red.
Zona afectada: B° Centro (entre Av. 19 de Abril, Balcarce, Independencia, Sarmiento) y zonas aledañas.
Día: martes 14 de octubre
Horario: de 01:00 a 07:00 aproximadamente
Corte de luz para este martes 14 de octubre en Puesto Viejo
Se realizarán trabajos de puesta en funcionamiento de una nueva Instalación eléctrica que permitirá transformar y distribuir energía eléctrica, aumentando la capacidad y calidad del suministro en la zona.
Zona afectada: Las Cañadas y zonas aledañas.
Día: martes 14 de octubre
Horario: de 9:00 A 13:00 horas aproximadamente
