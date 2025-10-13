Elecciones en Bolivia: cómo votan en el balotaje los bolivianos que viven en Jujuy

Por primera vez en la historia de Bolivia habrá segunda vuelta: el domingo 19 de octubre se enfrentarán en las urnas Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano) y Jorge “Tuto” Quiroga (Libre) para definir quién sucederá a Luis Arce.

En agosto, el senador Paz Pereira se impuso en la primera vuelta con el 32,1% de los votos, mientras que Jorge “Tuto” Quiroga obtuvo el 26,81% y quedó segundo. Como ninguno alcanzó el porcentaje necesario para consagrarse en primera instancia, ambos competirán en un balotaje decisivo el domingo 19.

Para los residentes bolivianos en Jujuy, la votación se realizará en San Salvador, Perico y San Pedro, en los mismos lugares utilizados en la primera vuelta. El requisito para sufragar es presentarse con la cédula de identidad boliviana; quienes no pudieron votar en la primera vuelta están igualmente habilitados para emitir su voto en esta segunda .

image Elecciones en Bolivia: Jorge Quiroga y Rodrigo Paz Pereira.

Cuantos votantes bolivianos hay en Jujuy

En Jujuy, más de 7.300 ciudadanos bolivianos están habilitados para votar, son en total, 7.357 personas habilitadas para sufragar, quienes podrán hacerlo en los mismos lugares de la primera vuelta que están ubicados en tres localidades de la provincia: San Salvador de Jujuy, Perico y San Pedro. La comunidad boliviana que reside en Jujuy tendrá una activa participación en las elecciones nacionales del Estado Plurinacional de Bolivia.

Elecciones en Bolivia en Jujuy: cómo votar en el balotaje

Las votaciones en la provincia de Jujuy se llevarán a cabo en 25 mesas habilitadas, distribuidas en tres distritos.

San Salvador de Jujuy

Perico

San Pedro

Horario de mesas

de 08:00 a 16hs

Elecciones en Bolivia (1).jpg Elecciones en Bolivia.

Instituciones habilitadas para la votación

Escuela Secundaria N. º59 Olga Aredez - calle Alvear 114- (sustituyendo a la "normal" por mejoras edilicias).

Centro Integrador Comunitario (CIC) II, en Perico - Yavi Centro -

CIC, en San Pedro - avenida San Expedito esquina Alfonsín -

El proceso es obligatorio para los ciudadanos bolivianos inscritos, incluidos los que residen en el exterior, y estará debidamente administrado. Se prevé que, para las 19:00 o 20:00, el Tribunal Supremo Electoral ya cuente con los primeros resultados consolidados del voto exterior

Dónde voto

Para quienes necesiten conocer su mesa de votación, está disponible la plataforma oficial "Yo Participo", donde ingresando nombre y fecha de nacimiento, el sistema indica el recinto asignado mediante un código CAPTCHA generado especialmente.